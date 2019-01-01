دجيكو يتمسك بإنتر ويرفض الانتقال لوست هام

روما رفض تجديد عقد المهاجم البوسني نظراً لتقدمه في السن

رفض المهاجم البوسني إدين دجيكو، فرصة العودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي والانتقال لوست هام.

المدرب مانويل بيلجريني المدير الفني للهامرز، أراد التعاقد مع نجم روما الصيف القادم لتعزيز هجوم الفريق.

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صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" أكدت أن دجيكو لا يُرحب بفكرة العودة للبريميرليج ويريد البقاء في إيطاليا.

روما موقفه يبدو واضحاً بعدم التجديد لدجيكو لعمره الذي يبلغ 33 عاماً، مما يجعل الرحيل هو خياره الوحيد الصيف القادم.

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إنتر يعتبر هو أبرز المهتمين بالتعاقد مع مهاجم مانشستر سيتي السابق، ورغبته في الاستمرار بالدوري الإيطالي، تجعل النيراتزوري هو الأقرب لضمه.

ووفقاً للصحيفة فإن إنتر تفاوض بالفعل مع دجيكو وتلقى رداً إيجابياً منه، ولكنه ينتظر تحديد مصير المهاجم الأرجنتيني ماورو إيكاردي.

يذكر أن دجيكو نجح في تسجيل 13 هدف وصناعة 8 في جميع البطولات مع روما هذا الموسم.