دجيكو يتفق مع وست هام على الانضمام لهم في الصيف

إيدن دجيكو نجم فريق روما الإيطالي يتمم اتفاقه مع فريق وست هام وينضم لهم مع بداية الموسم الجديد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن فريق وست هام الإنجليزي قد توصل لاتفاق مع اللاعب البوسني إيدن دجيكو من أجل ضمه لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "إل تيمبو" والتي أكدت أن اللاعب سيحصل على نفس الراتب الذي يحصل عليه حاليًا مع فريق روما.

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وذكرت الصحيفة أن الاتفاق جاء على أن يكون التعاقد بين دجيكو ووست هام لمدة عامين تبدأ من الموسم الجديد وتنتهي بنهاية موسم 2020-2021.

ويملك دجيكو عقدًا ساريًا مع فريق روما لن ينتهي سوى بنهاية الموسم المقبل 2019-2020 مما يعني أن الفريق العاصمي سيتوجب عليه الموافقة على رحيله حتى ينضم لوست هام.

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ويرفض فريق روما رحيل دجيكو بمبلغ مالي أقل من 20 مليون يورو، وهو أقل من العرض الأولي الذي قدمه وست هام للجياليروسي.

جدير بالذكر أن دجيكو لم يقدم أفضل مستوياته مع روما هذا الموسم حيث سجل 12 هدفًا في 32 مباراة بكل البطولات التي شارك فيها.