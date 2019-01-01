دجيكو يبحث عن هدف أمام نابولي ليكسر صيام عام كامل في روما

دجيكو ورقم سلبي في العاصمة الإيطالية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

يبحث البوسني إيدن دجيكو، مهاجم روما، عن هز شباك نابولي عندما يتقابل الفريقان مساء اليوم، الأحد، لإبعاد شبح رقم سلبي يطارده في العاصمة الإيطالية.

ويحل نابولي ضيفاً على روما في ملعب "الأوليمبيكو" ضمن لقاءات الجولة التاسعة والعشرين للدوري الإيطالي، في لقاء هام ضمن صراع مراكز دوري الأبطال.

ويسعى دجيكو لهز الشباك في الأوليمبيكو محلياً للمرة الأولى منذ قرابة العام، وبالتحديد منذ الثامن والعشرين من أبريل 2018 أمام كييفو الموسم الماضي.

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(✍️🎨: @omarmomani) pic.twitter.com/DoWneCJ4aM — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 30, 2019

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ووصلت سلسلة دجيكو السلبية على ملعب فريقه إلى 14 مباراة متتالية دون أي هدف في روما، ولكنه سيعول على رقمه الخاص أمام نابولي.

وسجل دجيكو أربعة أهداف بالماضي في مرمى نابولي بست لقاءات ماضية، ثاني أكثر الفرق التي هز شباكها بعد كييفو بخمسة أهداف.

ويتوقع أن يبدأ دجيكو أساسياً في تشكيلة روما بجوار كلاً من باتريك شيك ودييجو بيروتي بالخط الأمامي لاختيارات المدرب كلاوديو رانييري.