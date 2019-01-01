دجيكو: على روما ألا تكرر أخطاء شوط ساسولو الثاني

إيدن دجيكو نجم فريق روما يطالب زملائه بعدم تكرار الأخطاء التي وقعوا فيها خلال الشوط الثاني من مواجهة فريقه أمام ساسولو.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب النجم البوسني إيدن دجيكو زملائه بتفادي الأخطاء التي تعرضوا لها خلال الشوط الثاني من مواجهتهم أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب عقب المباراة وأكد خلالها أن الفريق كان يمكنه أن يقدم مستويات أفضل كتلك التي قدمها في الشوط الأول.

روما يتقدم على ساسولو برباعية نظيفة في 45 دقيقة فقط، ومخيتاريان يسجل أول أهدافه بقميص الذئاب 👏🐺 pic.twitter.com/zkQdPLHa1M — جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وقال دجيكو: "كان يجب أن نقدم أداءًا أفضل في الشوط الثاني من المباراة لكن الأهم أننا حققنا الفوز استمررنا في التطور الذي بدأنا فيه منذ فترة".

وأضاف: "بعد أن تقدمنا بأربعة أهداف طالبنا المدرب ألا نفقد النسق الخاص بنا لكننا خسرناه بأي حال وعانينا خلال الشوط الثاني من اللقاء".

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وأكمل: "لقد قدمنا شوط أول رائع وكان يجب أن نبني على هذا الأداء مستوى أفضل في الشوط الثاني، فلنأمل ألا نكرر تلك الأخطاء التي وقعنا فيها".

جدير بالذكر أن روما كان قد حقق الفوز على ساسولو بأربعة أهداف مقابل هدفين بعدما كان متقدمًا بأربعة أهداف نظيفة في الشوط الأول.