دجيكو: البوسنة استحقت التعادل أمام إيطاليا

البوسنة بحاجة للفوز بكل المباريات الممكنة وفقاً لمهاجم روما..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى إدين دجيكو مهاجم روما ومنتخب البوسنة اعتقاده بأن بلاده استحقت التعادل أمام إيطاليا، في المباراة التي انتهت بفوز الأزوري 2-1.

وقال دجيكو عقب المباراة لراي سبورت عن الجرح الذي تلقاه في رأسه:"لقد جرحت رأسي عدة مرات، لا شيء جديد".

وأضاف:"إنها نتيجة سيئة، لأننا كنا نستحق أكثر، نتيجة التعادل كانت لتصبح عادلة. إيطاليا لعبت أفضل وكانوا في حالة بدنية جيدة عقب الاستراحة".

وأوضح:"كان بمقدورنا استغلال المرتدات بهدف ثاني، ولكننا تلقينا هدفين رائعين، كان يجب أن نغلق الطريق أمامهم مبكراً".

وتابع:"الخسارة أمام فنلندا لم تكن قريبة من أدائنا اليوم، لقد سببنا الكثير من المشاكل لفريق مثل إيطاليا، نتمنى أن نعوض ما خسرناه ونفوز بأكبر قدر ممكن من المباريات".

يذكر أن دجيكو سجل هدف التقدم في الشوط الأول، قبل أن يسقط الفريق بهدفي فيديريكو برناردسكي وماركو فيراتي.