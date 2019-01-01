دجوركاييف: بوجبا احتاج للراحة بعد كأس العالم

دجوركاييف يدافع عن نجم مانشستر يونايتد ومنخب فرنسا بول بوجبا

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

دافع يوري دجوركاييف نجم منتخب فرنسا السابق عن مواطنه نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا أمام الانتقادات التي يتعرض لها.

وكان بول بوجبا أحد أبرز من عانوا مع المدرب البرتغالي السابق لمانشستر يونايتد جوزيه مورينيو، قبل أن يرحل ويتم تعويضه بالنرويجي أولي جونار سولشار.

ومع بداية حقبة سولشار، قدم بوجبا أداءً جيدًا، ولكنه سرعان ما عاد إلى عاداته المتذبذبة مرة أخرى لتعود له الانتقادات مرة أخرى من قبل الصحافة والجماهير.

وحول ذلك، رأى يوري دجوركاييف أن بول بوجبا يحتاج فقط للراحة، تلك التي لم يحصل عليها بعد كأس العالم الأخيرة في روسيا الصيف الماضي.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ١٣ مايو ٢٠١٩

وقال دجوركاييف: "بوجبا متعب للغاية، لقد لعب كأس عالم كبير ولم يحصل على فترة راحة بعدها، ضغط المباريات أثر عليه كثيرًا"

وأضاف: "لا بد وأن يتفهم الجميع أن لاعبي منتخب فرنسا جميعًا عانوا من أجل استعادة لياقتهم، ولكن الضغط الإضافي على بوجبا جعله يحرم من ذلك"

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يذكر أن بول بوجبا أصبح محورًا لحديث الجميع بعد اهتمام ريال مدريد به مؤخرًا بمدرد عودة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لتولي قيادة الفريق.