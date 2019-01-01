تفاريس جاهز لقيادة هجوم الأهلي أمام الهلال

مهاجم الأهلي سيكون حاضرًا أمام الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

كشف تقارير صحفية، عن موقف دجانيني تفاريس، مهاجم فريق النادي الأهلي، من المشاركة في مباراة الهلال، بدوري أبطال آسيا، بعد تعرضه للإصابة مؤخرًا.

دجانيني كان قد تعرض للإصابة منذ أسبوع، بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، استعدادًا لانطلاق الموسم الجديد.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن حاتم جمعة طبيب الأهلي، أعلن عن جاهزية دجانيني في التدريبات الجماعية للفريق.

تفاريس أصبح جاهزًا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما زالت الآلام التي كان يشعر بها في العضلة الخلفية.

وتسلم الجهاز الفني للأهلي بقيادة الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، تقريرًا طبيًا يثبت تعافي تفاريس من الإصابة، والجاهزية للمشاركة أمام الهلال.

الأهلي سيواجه الهلال مساء يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب دور الـ16 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، على ملعب الجوهرة المشعة.