"دبي يونايتد إف سي" والليجا يطلقان برنامجاً للتطوير الشامل لدعم المرحلة المقبلة من نمو النادي في دوري المحترفين الإماراتي

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الليجا تدعم النادي الإماراتي في تعزيز هيكله التنظيمي وقدراته التجارية عقب صعوده إلى دوري المحترفين الإماراتي

مدريد، 3 نوفمبر 2026 - أعلن نادي "دبي يونايتد إف سي" الإماراتي ورابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (الليجا)، اليوم، رسمياً عن اتفاقية التعاون بينهما، وذلك خلال فعالية أقيمت في دبي بحضور خافيير تيباس، رئيس الليجا، وإيلي سيبانو، رئيس نادي "دبي يونايتد إف سي".

وعقب صعوده مؤخراً إلى دوري المحترفين الإماراتي، يبدأ نادي "دبي يونايتد إف سي" مرحلة جديدة من النمو المؤسسي بالتعاون مع الليجا، بهدف تعزيز منظومة عمله خارج الملعب وتطوير القدرات اللازمة للمنافسة والعمل بكفاءة أكبر في دوري المحترفين الإماراتي.

وسيركز البرنامج على مجالات رئيسية لتطوير العمل الاحترافي في النادي، تشمل التسويق، والعلامة التجارية، والمحتوى، وتجربة الجماهير في أيام المباريات، والضيافة، والتفاعل مع المشجعين. وسيتولى مكتب الليجا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تنفيذ البرنامج، بدعم من فريق الليجا المتخصص في مدريد.

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ونفذت الليجا من خلال "مكتب الأندية" التابع لها، أكثر من 272 مشروعاً استشارياً مصمماً خصيصاً لتحديد الاحتياجات المحددة لكل نادٍ، وتقديم حلول تتناسب مع التحديات والأهداف الخاصة به. ويعكس هذا الإنجاز التزام الليجا الراسخ بتقديم دعم متخصص ومستمر ومباشر لأنديتها، ضمن نهج قائم على التعاون وتبادل المعرفة، وهو النهج ذاته الذي سيشكل أساس هذا المشروع.

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وقال خافيير تيباس، رئيس الليجا: "يُعد نموذج الإدارة الذي بنيناه بالتعاون مع أنديتنا أحد أهم الأصول التي تتمتع بها الليجا. ومن خلال مكتب الأندية، نعمل يومياً مع الأندية الـ 42 في الليجا إي إيه سبورتس والليجا هايبرموشن، في مجالات تشمل الاستراتيجية التجارية، وبناء العلامة التجارية، والمحتوى، وتجربة الجماهير. واليوم ننقل هذه الخبرات إلى نادي "دبي يونايتد إف سي". ويجعل صعود النادي إلى دوري المحترفين الإماراتي من هذه المرحلة توقيتاً مثالياً لاتخاذ هذه الخطوة، وهدفنا هو مساعدة النادي على تطوير قدراته الخاصة بما يمكّنه من المنافسة والنمو بشكل مستقل."

من جانبه، قال إيلي سيبانو، رئيس نادي "دبي يونايتد إف سي": "تمثل شراكتنا مع الليجا محطة مهمة في مسيرة نادي دبي يونايتد وفي رؤيتنا طويلة الأمد للمستقبل. وبعد صعودنا إلى دوري المحترفين الإماراتي، ندخل مرحلة جديدة من النمو داخل الملعب وخارجه. وسيتيح لنا هذا التعاون الاستفادة من الخبرات الواسعة التي تتمتع بها الليجا في إدارة الأندية، والتطوير التجاري، وبناء العلامة التجارية، والتفاعل مع الجماهير. ويتمثل طموحنا في بناء نادٍ قوي ومستدام يُدار وفق أعلى المعايير الاحترافية، ويسهم في مواصلة تطوير كرة القدم الإماراتية، ويعزز حضوره المتنامي على الساحة الدولية."

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نبذة عن الليجا

الليجا، هي أكبر نظام بيئي لكرة القدم في العالم. هي منظمة رياضية خاصة تتكون من 20 شركة رياضية عامة محدودة/أندية الليجا إي إيه سبورتس، و22 ناديا في الليجا هايبرموشين، وهي الجهة المسؤولة عن تنظيم المسابقات الوطنية لكرة القدم للمحترفين. لدى الليجا أكثر من 268 مليون متابع حول العالم عبر 16 من منصات التواصل الاجتماعي، بـ 20 لغة مختلفة. يقع مقرها الرئيسي في مدريد (إسبانيا)، ولديها أوسع شبكة دولية من أي مؤسسة رياضية، وهي موجودة في 35 دولة من خلال 8 مكاتب. تنفذ الليجا عملها الاجتماعي من خلال مؤسستها وكانت أول رابطة كرة قدم احترافية في العالم تنشى دورياً للاعبي كرة القدم من ذوي التحديات الذهنية، يحمل مسمى: الليجا جينوين مويبي.

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نبذة عن نادي دبي يونايتد إف سي

تأسس نادي دبي يونايتد لكرة القدم عام 2022، وهو نادٍ إماراتي محترف مقره مدينة دبي الرياضية، ويشارك في دوري المحترفين الإماراتي عقب صعوده التاريخي إلى دوري الدرجة الأعلى في الدولة. ويلتزم النادي بتحقيق التميز الرياضي والتطوير الاحترافي والنمو المستدام، مدعوماً بأكاديمية قوية للفئات السنية وبرنامج متكامل لتطوير المواهب الشابة، يهدف إلى اكتشاف وصقل المواهب الكروية الواعدة. ومن خلال رؤية مستقبلية طموحة، يسعى نادي دبي يونايتد إلى تعزيز قدراته التنظيمية والتجارية، وترسيخ موقعه التنافسي في كرة القدم الإماراتية، وتوسيع حضوره على الساحة الدولية.