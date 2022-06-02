"دبي كلمة السر .. مدرب عالمي قادم للنصر"

النصر في طريقه للتعاقد مع مدرب عالمي

كشف الإعلامي الرياضي سعود الصرامي، عن اقتراب نادي النصر من التعاقد مع مدرب عالمي خلال الساعات المقبلة، في ظل بحث إدارة النادي عن مدرب جديد.

النصر يبحث عن مدرب وفافر في الصورة

تبحث إدارة نادي النصر عن مدرب جديد يقود الفريق، خلفًا للمدرب الأرجنتيني ميجيل روسو، والذي اقترب من الرحيل عن الفريق خلال الفترة المقبلة.

وينتهي عقد روسو مع نادي النصر بنهاية الموسم الحالي، واستقرت الإدارة على عدم تمديد عقده، والبحث عن مدرب آخر.

وهناك أخبارًا تشير إلى اقتراب نادي النصر من الاتفاق مع المدرب السويسري لوسيان فافر، المدير الفني السابق لفريق بوروسيا دورتموند الألماني.

دبي كلمة السر في تعاقد النصر مع مدرب عالمي

الصرامي أكد على أن النصر اقترب من التعاقد مع مدرب عالمي، مشيرًا إلى أن التوقيع سيتم في مدينة دبي الإماراتية خلال الساعات القليلة القادمة.

ونشر سعود عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يؤكد فيها أن هناك وفدًا من نادي النصر يتواجد حاليًا في دبي للتعاقد مع المدرب.

وجاء نص التغريدة كالآتي: "وفد نصراوي رفيع المستوى وصل لدبي في الساعات الماضية، لحسم موضوع مدرب العالمي القادم، بالتوفيق للنصر ولبقية أندية بلدي".

#هات_إذنك

وفد " نصراوي " رفيع المستوي وصل " لدبي " في الساعات الماضية لحسم موضوع مدرب العالمي القادم،،،،،،،

بالتوفيق للنصر و لبقية أندية بلدي ،،،#النصر_العالمي — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) June 2, 2022

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