دبا الفجيرة الإماراتي يقترب من التعاقد مع صامويل إيتو

إدارة النادي تفاوض النجم الكاميروني ولاعب برشلونة السابق

فيسبوك تويتر ماجد جزر

أقترب نادي دبا الفجيرة الإماراتي من التعاقد مع اللاعب الكاميروني صامويل إيتو خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وبحسب تصريحات عضو مجلس إدارة النادي جمعة حمدان العبدولي، أكد في تصريحاته أن إدارة النادي تفاوض النجم الكاميروني ولاعب برشلونة السابق.

واكدت المشرف العام على الفريق الأول بالنادي الإماراتي أن الاتفاق أُنجز بنسبة 70 في المئة مع وكيل اللاعب. اختيارات المحررين مع بداية سوق الانتقالات الشتوية 2019 .. ماذا يحتاج ليفربول لتدعيم صفوفه؟

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وكشف المسؤول الإماراتي أنه في حال التوصل إلى اتفاق رسمي سيصل إيتو إلى الإمارات خلال يومين من أجل توقيع العقد بشكل رسمي.

وأوضح العبدولي أن إدارة النادي تسعى إلى تحسين الصورة أمام الشارع الرياضي بعد أن ختم الدور الأول من المسابقة برصيد أربع نقاط فقط متذيلاً بها ترتيب أندية المحترفين .

يُذكر أن إيتو لعب العام الماضي لمصلحة نادي قطر القطري قبل احترافه في الدوري التركي عبر بوابة نادي كونيا سبور في أغسطس 2018.