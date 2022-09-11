دباس مهاجمًا وليد الفراج: "لا تسوي" قويًا على ياسر المسحل!

اقتراح الفراج يجد هجومًا قويًا

هاجم الإعلامي الرياضي دباس الدوسري، زميله الإعلامي وليد الفراج، بسبب مطالبة الأخير بتحويل قضايا الدوري السعودي للمحترفين إلى المحكمة الرياضية "كاس".

ماذا قال وليد الفراج؟

طالب الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" المذاع عبر قناة إم بي سي أكشن، بتحويل جميع قضايا الدوري السعودي إلى المحكمة الرياضية "كاس" بسبب الاعتراضات.

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وليد قال خلال برنامجه: "لا يخفى عليكم الشعور العام الموجود الآن، أنا نصيحتي قضايا دوري المحترفين يجب أن تذهب إلى محكمة الكاس، ما يقدرون".

اقتراح الفراج جاء بسبب اعتراض بعض الأندية على قرارات مركز التحكيم الرياضي، بينما لا توجد اعتراضات دائمًا على القرارات الصادرة من المحكمة الرياضية "كاس".

كيف هاجم دباس الدوسري الفراج؟

ونشر الدوسري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" الفيديو الذي يتحدث فيه الفراج ويطالب بتحويل قضايا دوري المحترفين إلى محكمة "كاس".

وعلق دباس عليه قائلًا: "مركز التحكيم الرياضي هو المرجعية القانونية في الرياضة السعودية، المركز تابع للجنة الأولمبية العربية السعودية برئاسة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وليس لاتحاد كرة القدم".

واختتم دباس تغريدته قائلًا: "تقدر تقول يا وليد من اللي ما يقدرون؟ ما تقدر فلا تسوي قوي على المسحل".

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