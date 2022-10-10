دائرة التحكيم تعترف بخطأ جسيم للحكم خلال قمة النصر والاتحاد

دائرة التحكيم تحدثت كذلك عن مطالبة الهلال بركلة جزاء أمام الاتفاق

اعترفت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم بارتكاب الحكم الأوروغوياني أندريس كونيا لخطأ جسيم خلال قمة النصر والاتحاد التي أقيمت ضمن الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

اللقاء الذي أقيم في ملعب مرسول بارك انتهى بالتعادل السلبي وشهد طرد طارق حامد من الاتحاد ثم عبد المجيد الصليهم من النصر للعنف المبالغ به، وقد بدا أن عبد الرزاق حمدالله لعب دورًا في طرد الأخير.

ما هو خطأ الحكم الجسيم في قمة النصر والاتحاد؟

دائرة التحكيم اعتادت منذ الموسم الماضي تحليل وتقييم قرارات الحكام في مباريات الدوري السعودي عبر مقطع فيديو يتم بثه عبر يوتيوب، وقد أوضحت في تحليلها لمباريات الجولتين الخامسة والسادسة أن كونيا أصاب بطرد طارق حامد من الملعب.

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وأفادت أن القرار الخاطئ من جانب الحكم كان طرد الصليهم، إذ كان المفترض أن يكتفي بالبطاقة الصفراء، وقد حملت الجزء الأكبر من المسؤولية في هذا الخطأ لحكم الفيديو الذي لم يطلب من حكم الساحة مراجعة اللقطة بعد إشهار البطاقة الحمراء.

واعترفت دائرة التحكيم بأن اللقطة كانت صعبة جدًا وأكدت على أن قرارات الحكم في ملعب المباراة نهائية ولا يحق لأي شخص أو جهة ما تعديلها.

يُشار إلى أن رئيس النصر مسلي آل معمر كان قد اعترض بقوة على الحكم واختياره من لجنة الحكام.

دائرة التحكيم تُجيب: هل استحق الهلال ركلة جزاء أمام الاتفاق؟

مباراة الجولة السادسة بين الهلال والاتفاق في الرياض شهدت حالة تحكيمية مثيرة للجدل، حيث طالب الهلاليون باحتساب ركلة جزاء في الشوط الثاني لصالح جانج هيون سو لكن الحكم السعودي سامي الجريس رفض مطالبهم.

دائرة التحكيم أكدت صحة الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء، وقالت تعليقًا على اللقطة "الصورة تُظهر أن لاعب الهلال من بدأ بالاحتكاك بساق مدافع الاتفاق، وهو احتكاك طبيعي في كرة القدم وكان قرار الحكم صحيحًا بعدم احتساب ركلة جزاء".