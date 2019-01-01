داير يعترف: توتنهام يمر بفترة كارثية

إيريك داير نجم فريق توتنهام هوتسبير يؤكد أن ما يمر به السبيرز في الوقت الحالي تعد فترة كارثية بالنسبة لهم.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الإنجليزي إيريك داير نجم وسط ملعب توتنهام ومنتخب إنجلترا عن انزعاجه الكبير من نتائج فريقه في الفترة الأخيرة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها داير وأكد خلالها أن الفريق لم يمر بفترة سيئة مثل تلك منذ زمن بعيد، وشدد عبرها على ضرورة التكاتف حتى تمر.

وقال داير: "بكل وضوح نحن نمر بفترة صعبة للغاية والقول أن ما يحدث يشبه الكارثة لن يكون تعبيرًا مبالغًا في تقديره بالوقت الحالي".

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وأضاف: "نحن نمر بأسوأ فترة لنا معًا في صفوف توتنهام، لكن سيكون علينا أن نتجاوز تلك الفترة سويًا وأن نخرج منها بأسرع وقت ممكن".

وأكمل عما يتم تداوله حول الأزمات داخل الفريق: "تلك الأشياء من الطبيعي أن تنتشر حتى لو لم تكن صحيح، بشكل خاص في الفترات التي يعاني فيها الفريق من التراجع".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد تعرض للهزيمة الثالثة هذا الموسم أمام برايتون يوم السبت الماضي ووصل للنقطة الـ ١١ في المركز التاسع بالبريميرليج.