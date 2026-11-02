كان داودا فايدمان (23 عامًا) مجهولًا تقريبًا عندما وصل إلى هولندا، لكن لاعب وسط فريق توينتي بات الآن اسمًا معروفًا. وضمن سلسلتنا "الجواهر المخفية"، يسلط هذا التقرير الضوء على قصة لاعب باريسي آخر صنعته كرة القدم.

باريس ليست فقط مدينة الحب، l'amour، بل هي أيضًا عاصمة كرة القدم في العالم. لا توجد مدينة على هذا الكوكب تُنتج مواهب أكثر من أكبر مدن فرنسا. في كأس العالم الأخيرة، شارك 56 لاعبًا نشأوا في باريس أو بالقرب منها؛ وفي عام 2022، كان هذا العدد 30. وإجمالًا، وُلد في فرنسا 99 لاعبًا من المشاركين في نسخة كأس العالم 2026.

الضواحي المحيطة بباريس، أو البانليو، هي المنبع الحقيقي لمواهب كرة القدم. فبعض أكبر أسماء كرة القدم صقلوا مهاراتهم في تلك الملاعب المحلية خلال طفولتهم، وكيليان مبابي هو المثال الأحدث والأبرز على ذلك.

الهجرة بعد الحرب هي السبب الرئيسي وراء كون منطقة إيل-دو-فرانس، كما تُعرف ضواحي باريس، موطنًا لهذا الكم الكبير من المواهب. ويقول هوبير فورنييه، المدير الفني للاتحاد الفرنسي لكرة القدم، بفخر لـذا أثلتيك: "هناك كم هائل من المواهب في منطقة صغيرة نسبيًا."

الجزائر والسنغال ومالي والمغرب: جاليات من العديد من المستعمرات الفرنسية السابقة استقرت في شمال باريس، وهو عامل يكمن وراء النجاح الفرنسي الأخير. ويقول فورنييه: "إنه نظام تدريبي بُني على مدى عقود."

المنافسة الشرسة بين الأندية في إيل-دو-فرانس ترفع من المعايير والمستويات باستمرار. ويوضح فورنييه: "اللاعبون يتعرضون لأساليب لعب مختلفة. وهذا يعزز الإبداع ويُنتج لاعبين مختلفين قليلًا عن غيرهم، مثل رياض محرز ورايان شرقي وعثمان ديمبيلي."

الاستثمار في البنية التحتية الرياضية في المنطقة هو أيضًا عامل أساسي وراء النجاح الباريسي والفرنسي. ففي عام 2016، أوضح بول بوجبا سبب وجود هذا الكم من المواهب في باريس، إذ قال الفائز بكأس العالم 2018: "لأنه لا يوجد شيء آخر سوى كرة القدم."

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"سواء كنت في المدرسة أو في الخارج، الجميع يريد أن يلعب كرة القدم. وهذا يمنع الناس من فعل أشياء حمقاء. كل يوم كرة قدم، ولا شيء سوى كرة القدم." كما أن العقلية المغروسة في المواهب الشابة مختلفة، وتتشكل بفعل الفقر في المنطقة.

ويقول فورنييه: "إنهم يريدون كسب لقمة العيش من كرة القدم. يريدون أن يصبحوا لاعبين محترفين بأي ثمن. هذا ليس مكانًا سهلًا للعيش فيه. العديد من العائلات تعاني. والأطفال يدركون ذلك ويبذلون كل ما لديهم للنجاح. تلك العقلية هي التي تصنع الفارق."

آباء اللاعبين الموهوبين يفعلون كل ما يلزم لتوجيه أبنائهم نحو الاحتراف. فوالد بول بوغبا، على سبيل المثال، كان يتعمد نفخ الكرات التي يستخدمها أبناؤه الثلاثة بشكل زائد، ما يجبرهم على ضرب الكرة بقوة أكبر وتطوير قوة تسديد أكبر.

الدوري الهولندي، الإيرديفيزي، يستضيف أيضًا مواهب الشوارع الباريسية. فالجزائري أنيس حاج موسى نشأ في البانليو وانتقل عبر بلجيكا إلى هولندا، حيث تألق أولًا مع فيتيسه ويتألق الآن مع فينورد.

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يقول داودا فيدمان (23 عامًا): "إنه لاعب بانليو نموذجي حقًا." فهو أيضًا صقل أسلوب لعبه في ضواحي باريس. ويقول فايدمان لـNOS: "لم نكن نفعل شيئًا آخر بعد المدرسة. في الداخل والخارج. بانليو ضد أخرى. هناك مئات اللاعبين الجيدين. كنت ألعب بانتظام ضد لاعبين كانوا أكثر موهبة مني".

"إنه بوتقة انصهار: أطفال أفارقة وأطفال عرب"، رأى داودا فايدمان كل ذلك خلال طفولته. وهو لا يحمل اسمًا قد تربطه فورًا بوسط باريس، أو بفرنسا أصلًا. ويوضح لاعب الوسط لصحيفة توبانتيا: "والدتي ألمانية." وُلد في الدائرة التاسعة عشرة في باريس، لكنه انتقل لاحقًا إلى الضواحي.

"أختي الصغيرة وأنا نشأنا مع والدتي في باريس؛ وهما لا تزالان تعيشان هناك. أحمل اسم عائلة والدتي لأن والدي لم يعترف بي وبأختي خلال السنوات الأولى. لم يكن حاضرًا في حياتنا حتى بلغت الرابعة."

انضم إلى باريس سان جيرمان في الثانية عشرة، لكنه فكر في الاعتزال عدة مرات. "كان المستوى عاليًا جدًا. اضطررت للتخلي عن الكثير؛ افتقدت عائلتي، وكانت فترة كوفيد صعبة، وتعرضت لإصابات. كنت أفكر: أليس من الأفضل أن أركز على وظيفة عادية؟".

ومع ذلك واصل، ووجد نفسه في النهاية في غرفة الملابس وعلى أرض الملعب إلى جانب ليونيل ميسي ومبابي وسيرخيو راموس ونيمار. "نجوم كبار لم أكن أراهم إلا على التلفاز. أنت هناك للتدرب، لا للإعجاب بهم، لكن ذلك ليس سهلًا دائمًا على طفل صغير."

ومع ذلك لم يكن أحد تقريبًا في هولندا قد سمع بفايدمان عندما وصل قبل ثلاث سنوات، وتحديدًا إلى فالفايك، حيث تعاقد معه RKC قادمًا من تورينو.

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يوضح فايدمان: "الوصول إلى الفريق الأول لباريس سان جيرمان انطلاقًا من قطاع الناشئين شبه مستحيل. أرادوا إعارتي لأندية فرنسية من الدرجة الثالثة، لكن بعد ذلك جاء تورينو."

لم يكن اختيارًا موفقًا بشكل خاص. ويتنهد قائلًا: "كان كل شيء إيطاليًا بامتياز. كلام معسول ووعود كبيرة، لكن لم يتحقق أي منها. أراد تورينو إرسالي إلى سيري سي، لكنني لم أكن متحمسًا لذلك."

عندما اتصل RKC، اتُخذ القرار، على علّاته، بسرعة. نوعًا ما. "اتصل وكيلي فجأة وقال: 'لدي نادٍ في هولندا لك: RKC.' فسألت: 'من؟' لم أكن قد سمعت بهم قط. بحثت عنهم على الإنترنت، ورأيت أنهم أنهوا الموسم في منتصف الترتيب، ففكرت: 'الدوري الهولندي يتمتع بسمعة جيدة، فلنجرب.'"

حتى جماهير فريق توينتي، المنافس على الصعيد الأوروبي، فوجئت العام الماضي عند تقديم الفرنسي في ملعب غرولش فيستا، إذ لم يكن قد ترك بصمة كبيرة في فالفايك.

يعترف فايدمان: "لم يكن في رصيدي عشرة أهداف أو عشر تمريرات حاسمة." لذا عندما اتصل توينتي، فوجئ. "كنت في حالة صدمة: من؟ توينتي؟ قلت: 'هذا مستحيل. كيف يهتم توينتي بي، وأنا بالكاد لعبت الموسم الماضي والآن في نادٍ في الدرجة الثانية؟'"

ويقول وقد فهم الأمر الآن: "ليس مفاجئًا أنني بقيت بعيدًا عن الأنظار كل هذه المدة. في ذلك الموسم (2024/25) ابتعدت عن الملاعب من نوفمبر حتى مايو بسبب إصابة في البطن. وقبل ذلك، كنت ألعب بشكل جيد جدًا، لكن بسبب سوء نتائج RKC لم يلفت ذلك الأنظار حقًا."

بعد عام، أصبح لاعب الوسط مفضلًا لدى الجماهير في ملعب توينتي، غرولش فيستا. ففي ست عشرة مباراة هذا الموسم ساهم في أحد عشر هدفًا (5 أهداف و6 تمريرات حاسمة)، ولم يكن حتى ضمن التشكيلة في فوز توينتي الساحق على إكسلسيور بتسعة أهداف يوم الأحد الماضي.

جاءت لحظته الأبرز عندما استلم الكرة خارج منطقة جزائه مباشرة، وانطلق نحو دفاع آيندهوفن، وأنهى الهجمة ببراعة ليضمن فوزًا حيويًا. وصاح معلق NOS: "اركض، اركض، ثم اركض أكثر. هذا الهدف يستحق مكانًا في متحف توينتي!"

وبذلك، تنطلق مسيرة فايدمان أخيرًا، بعد سنوات من مشاركته أرض الملعب مع أعظم نجوم العالم. لاعب الشوارع الباريسي التالي قد نجح، تقريبًا. "هدفي لا يزال المنتخب الفرنسي، رغم أنني أدرك أن ذلك لا يزال بعيدًا."