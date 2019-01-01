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الدوري الاسباني الدرجة الأولى

كارفخال يهاجم تقنية الفيديو بطريقته الخاصة

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داني كارفخال مدافع ريال مدريد ينشر صورة ليثبت فيها وجود تسلل على ريال بيتيس بهدفهم الوحيد ضد النادي الملكي.

علي رفعت    فيسبوك      تويتر

هاجم اللاعب الإسباني داني كارفخال ظهير أيمن فريق ريال مدريد تقنية الفيديو بعد الهدف الذي سجله فريقه ريال بيتيس في مواجهة الجولة الـ 19 بين الفريقين بالأمس.

جاء هذا في صورة نشرها اللاعب من لحظة لعب الكرة لسيرجيو كاناليس الذي سجل هدف بيتيس الوحيد في المباراة، تظهر تسلله.

كارفخال اكتفى بنشر الصورة بدون أن يضع أي تعليقات، خاصة أنه كان هو من شاهده حامل الراية يقوم بالتغطية على الكرة التي احتسبت هدفًا.

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ونال النجم الإسباني غضبًا كبيرًا من قبل متابعيه على موقع التدوينات القصيرة واسع الانتشار "تويتر"، وبعضهم تحدث عن فوز ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا بدون استحقاق بأخطاء مشابهة.

وحقق فريق ريال مدريد الفوز بالأمس على ريال بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد فقط ضمن لقاءات الجولة الـ 19 التي أقيمت على ملعب الفريق الأندلسي.

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جدير بالذكر أن فوز ريال مدريد بالأمس أعاده للمربع الذهبي من جديد برصيد 33 نقطة محتلًا المركز الرابع بالتساوي مع إشبيلية صاحب المركز الثالث.َ

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