داني روز: يمكن لتوتنهام الفوز بدوري أبطال أوروبا

داني روز نجم فريق توتنهام هوتسبير يؤكد على قدرة فريقه بتحقيق دوري أبطال أوروبا في الموسم الجاري بعد الصعود لنصف النهائي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد داني روز نجم فريق توتنهام هوتسبير أن فريقه قادر على تحقيق الفوز ببطولة دوري أبطال أوروبا بنهاية الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فريقه مر بأصعب طريق ممكن خلال البطولة مواجهًا العديد من الفرق القوية.

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وقال روز: "توتنهام في نصف النهائي، ومررنا من مباريات صعبة للغاية، لقد بدأنا البطولة بشكل جيد، وكان يجب علينا أن نحقق نتيجة إيجابية أمام برشلونة في المباراة النهائية لدور المجموعات وخرجنا بالتعادل".

وأضاف: "لقد تغلبنا على فريق ينافس على الدوري الألماني، وآخر ينافس على الدوري الإنجليزي، لقد كان طريقنا هو الأصعب ولدينا ثقة كبيرة".

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واختتم تصريحاته: "يمكننا أن نحقق الفوز بالبطولة، لما لا؟ نحن في نصف النهائي، دعونا نرى كيف ستكون الأمور، نحن لا نخشى أي فريق".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد وصل لدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا عقب الخسارة في الإياب من نادي مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لأربعة.