داني روز يعرض نفسه على برشلونة
بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
قام المدافع الإنجليزي داني روز، بعرض خدماته على نادي برشلونة الإسباني، من أجل الانضمام له هذا الصيف.
توتنهام أخبر داني روز بإمكانية البحث عن نادي آخر بسوق الانتقالات الحالي، بعد استبعاده من رحلة الفريق المسافرة لسنغافورة.
برشلونة يبحث عن ظهير أيسر جديد، لمنافسة نجمه المخضرم خوردي ألبا الموسم القادم.
صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن وكيل روز قام بعرضه على برشلونة، استغلالاً لحاجة الفريق الكتالوني للاعب بمركزه.
اشتقنا🔥🌟pic.twitter.com/HEqQLakAew— جول العربي - Goal (@GoalAR) July 19, 2019
ومع ذلك لم توافق إدارة النادي على تلك الصفقة لارتفاع تكاليفها المالية كلاعب بديل حيث تبلغ قميته 20 مليون يورو، رغم إعجاب المدرب إرنستو فالفيردي بروز.
جوارديولا يحرم ريال مدريد من مبابي ويمهد طريق برشلونة لضم نيمار
ريفالدو: باريس سان جيرمان يمكنه استرداد قيمة نيمار
يذكر أن الظهير الإنجليزي ارتبط هذا الصيف بالانتقال للعديد من الأندية الأخرى، أبرزها مانشستر يونايتد، ليفربول، شالكة وباريس سان جيرمان.