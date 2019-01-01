داني روز: خوليت كان وقحًا وأتمنى أن تجعله النتيجة يصمت

داني روز نجم فريق توتنهام هوتسبير يرد على الهجوم الضاري من رود خوليت عليه بعد مباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال ضد أياكس.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب الانجليزي داني روز عن انزعاجه الكبير من تصريحات النجم الهولندي رود خوليت لاعب تشيلسي وبي إس في أيندهوفين السابق عن نجوم توتنهام عقب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد أياكس.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها روز عقب لقاء الأمس في الإياب، وأكد خلالها أن خوليت كان وقحًا في حديثه عن بعض نجوم توتنهام.

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وقال روز: "مشاهدة تصريحات البعض عقب مباراة الذهاب مثل رود خوليت وكم كان وقحًا يجعلني أتمنى أن تكون تلك النتيجة وكيف لعبنا وقاتلنا من أجل العودة سببًا في سكوته".

وأضاف: "لقد كانت انتقاداته لاذعة للغاية للاعبي الفريق، وتحدث عن كيف كنا سيئون للغاية بشكل فني في تلك المباراة، لقد كانت تعبيراته غير ملائمة أبدًا".

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وأكمل: "لقد جعلنا من تلك الكلمات الخاصة به وقودًا لنا من أجل العودة، وشاهدنا ليفربول في الليلة السابقة وعرفنا أن لا شيء ينتهي حتى يطلق الحكم صافرته".

جدير بالذكر أن توتنهام كان قد حقق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخرًا بثلاثية نظيفة في مجموع اللقائين أمام أياكس ليصعد للنهائي ويواجه ليفربول.