داني بويز قد سئم تمامًا من لاعبه: «ما تمر به أمر مذهل!»

داني بويز غير راضٍ عن سلوك لوكا تونجيتش. فقد أعلن لاعب خط وسط فورتونا سيتارد غيابه فجأة، وهو موجود حالياً في مكان ما في ألمانيا. أو على الأقل هذا ما يعتقده المدرب.

"تونجيتش يعلن انسحابه فجأة"، قال بويز بغضب قبل مباراة فورتونا مع ناك. "بسبب ماذا؟ حسناً. نعم، بسبب ماذا؟ يقول إنه غير قادر على اللعب."

"لقد تدرب ولعب كرة القدم خلال الأسابيع الماضية، لكنه قال بين عشية وضحاها: لا أستطيع التدريب ولا اللعب بعد الآن. ثم رحلوا." يلاحظ باسكال كامبرمان أن الأمر يتعلق بوضع العقد، وربما بمستقبل في مكان آخر.

"هذا هو الاتجاه الذي تميل إليه"، يرد بويس. "لكن هناك الكثير من الأشخاص المحيطين به في الوقت الحالي. أحيانًا يكون ما تمر به مذهلًا"، يتنهد. "هل لدي أي فكرة عن مكانه؟ أظن أنه في ألمانيا."

"هذا الأمر يزعجني من الداخل"، يعترف المدرب الرئيسي. "أعتقد أن وكلاء اللاعبين يلعبون دورًا مهمًا حقًا تجاه اللاعب في الوقت الحالي. الأندية تدفع الرواتب في موعدها. من حقك أن تتوقع مقابل ذلك، لكن عليك أيضًا أن تعطي مقابلًا. هذا الأمر يخرج عن التوازن أحيانًا."

"لا يزال لدينا مجموعة رائعة وأريد أن أكرس لها وقتي وطاقتي"، يختتم بويز الموضوع. في حال فوز فورتونا على ناك، ستصعد إلى المركز الحادي عشر في الدوري الهولندي.