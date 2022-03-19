داني ألفيش: ميسي ليس سعيدًا في باريس وتشافي يشبه جوارديولا

يعتقد داني ألفيش أن ليونيل ميسي لا يستمتع بتواجده في صفوف نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي قرر الأرجنتيني الذهاب له في بداية الموسم.

وكان ميسي قد خرج رفقة زملائه في الفريق الباريسي من دور ال 16 لدوري أبطال أوروبا بعد الهزيمة من ريال مدريد، ووجهت له بعض الانتقادات بعد المباراة.

فتحدث الظهير البرازيلي عن وضعية ميسي في باريس، وعن وجهة نظره فيما يحدث للأرجنتيني، وأيضًا عن زميله الحالي بيدري ومدربه تشافي.

ماذا قال ألفيش عن ميسي؟

قال ألفيس لشبكة "ESPN": "بالنسبة لي، ميسي لا يستمتع بنفسه".

وواصل: "ليو ليس في مكانه هناك".

وتابع: "آمل أن يتمكن من العودة إلى برشلونة، لا أعرف ما إذا كان ذلك ممكنًا، دعه يأتي إلى هنا معي."

وتحدث ألفيش أيضًا عن العلاقة التي تربطه بالبرغوث، فقبل أن يغادر البرازيلي برشلونة للانضمام إلى يوفنتوس في 2016، قام ميسي بمحاولة أخيرة لإقناع الظهير الأيمن بالبقاء في مكانه.

وأضاف ألفيش: "أخبرني ليو دائمًا،" أين ستكون أفضل من هنا؟".

وأوضح: "ورأيت ذلك، لا يوجد مكان أفضل من هنا، حتى عندما ظهرت الأخبار بأنه يغادر، أرسلت له نفس الرسالة لإخباره بنفس الشيء الذي قاله لي".

ماذا قال عن بيدري؟

أثنى ألفيس على زميله بيدري وشبهه بالمدرب الحالي لبرشلونة ولاعب الوسط السابق تشافي هيرنانديز.

حيث قال: "بيدري يذكرني بتشافي".

وواصل: "إنه يتمكن من رؤية أشياء لا يراها البقية ويفعل ما لا يستطيع الآخرون فعله".

ماذا قال ألفيش عن تشافي؟

تحدث ألفيس على أن تشافي يذكره بمدربه السابق بيب جوارديولا في أمور معينة.

حيث قال: "أرى أشياء من بيب في تشافي".

وأوضح: "مثل قيمة لعب كرة القدم، والحمض النووي لبرشلونة، ورغبة فريقه في الحصول على الكرة، وحثهم على عدم إساءة استخدام التمريرات".

جدير بالذكر أن برشلونة يستعد لمواجهة ريال مدريد يوم الأحد في الجولة ال 29 من بطولة الدوري الإسباني.

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