داني ألفيش يلمح لاقترابه من ناديه الجديد

سيعود لناديه الأسبق أو سيذهب إلى لندن

أعطى المدافع الأيمن البرازيلي داني ألفيش، بعض التلميحات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، عن اقترابه من التوقيع على عقد انتقاله لناديه الجديد.

وكان أكثر لاعبي العالم حصولاً على الألقاب -40 بطولة-، قد أعلن انفصاله عن ناديه السابق باريس سان جيرمان، بعد انتهاء عقده في "حديقة الأمراء"، قبل أن يسيل لعاب الأندية الأوروبية الكبرى، بظهوره بمستوى أكثر من رائع في حملة تتويج بلاده بكوبا أمريكا.

ورغم اقتراب ضربة بداية جُل الدوريات الأوروبية الكبرى، إلا أن نجم برشلونة السابق لم يتخذ قراره النهائي بشأن مستقبله الموسم المقبل، فقط اكتفى اليوم السبت، بتعليق عبر حسابه على "انستجرام"، لمشاركة متابعيه في قراره حول ناديه الجديد.

وبخفة الدم المعروفة عنه، نشر صاحب الـ37 عامًا صورته، ومعها تعليق فكاهي "أبحث عن فرصة عمل. أين أرسل سيرتي الذاتية؟" مع رموز ضاحكة، وهو ما اعتبر إشارة لاقترابه من الاتفاق مع ناديه الجديد.

💫جانب من قرعة بطولة كأس زايد للأندية الأبطال لمواجهات دور الـ 32.



(📸:@UAFAAC) pic.twitter.com/GtvU3Yzmro — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 27, 2019

وقبل هذا التعليق، علم Goal أن داني ألفيش تلقى أكثر من عرض لا يفوت في الأيام القليلة الماضية، الأبرز كان من ناديه السابق يوفنتوس، المعروف عنه استغلاله للصفقات المجانية، والعرض الآخر من آرسنال، الذي يسعى مدربه أوناي إيمري لهكذا صفقات مجانية، للتغلب على أزمة ضعف الميزانية المتاحة هذا الصيف.