داني ألفيش: حان وقت فوز باريس سان جيرمان بدوري الأبطال

ألفيش يعرف معنى التتويج بالأميرة الأوروبية

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أشاد داني ألفيش، نجم باريس سان جيرمان، بتطور الفريق وأكد أن الوقت حان له للتتويج بدوري أبطال أوروبا الفترة المقبلة.

وفاز بي إس جي على مضيفه مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين مساء الثلاثاء في افتتاح لقاءات دور الستة عشر لدوري الأبطال.

وقال ألفيش للمراسلين بعد المباراة: "هدفنا الفوز بكل البطولات، نعمل على ذلك يومياً، أعتقد أننا اكتسبنا الخبرة في البطولة".

وأكمل: "نعمل بقوة للفوز بها، نصرف الأموال لأننا نمتلكها وليس لكوننا هواة ومحدثين، لا نخشى من عودة مانشستر".

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⚽ الأهداف المسجلة في دوري الأبطال:



رونالدو

🏟 40 مباراة

⚽ 14 هدف



مبابي

🏟 24 مباراة

⚽ 14 هدف



🤯 لا يزال في الـ20 من عمره. pic.twitter.com/Sz6udMVi4Z — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 13, 2019

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وواصل البرازيلي: "الخوف لن يجعلك تصل لأهدافك، الماضي ذهب، نملك فرصة العبور الآن ولكن يجب تكرار ما فعلنا لأن مانشستر يملك تاريخاً لا نملكه".

وسبق لألفيش التتويج باللقب مع برشلونة، ووصل للنهائي في 2017 مع يوفنتوس ولكن خسر من ريال مدريد.