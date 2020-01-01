داني ألفيش وأزمة الراتب .. أسباب دفعت أرتور لقبول عرض يوفنتوس

الصفقة على وشك الحدوث..

أوردت صحيفة "ماركا" الإسبانية الأسباب التي أدت إلى قبول أرتور ميلو ترك ناديه الحالي برشلونة والانضمام إلى يوفنتوس في سوق الانتقالات الصيفية القائمة.

يوفنتوس حاول منذ أكثر من شهر ضم الدولي البرازيلي لكنه تمسك بالبقاء في كامب نو، غير أن الوضع تغير في الأيام الأخيرة وأخيرًا قبل اللاعب الذهاب إلى مدينة تورينو.

في المقابل سيتحول ميراليم بيانيتش إلى برشلونة مع دفع اليوفي لمبلغ 10 ملايين نظير هذه المقايضة، على أن يتم الإعلان عن الصفقة رسميًا خلال الأسبوع المقبل.

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وبحسب "ماركا" فإن للمقابل المادي الذي سيقاضاه أرتور في يوفي دورًا حاسمًا في موافقته على الانتقال لأليانز ستاديوم، إلى جانب ما وجده من قناعة ماوريتسيو ساري الضخمة بإمكاناته.

عرض يوفنتوس لأرتور هو تقاضي 7 مليون يورو سنويًا، في وقتٍ أخبره فيه مسؤولو البرسا بأن راتبه الحالي في النادي قد ينخفض جراء الأزمة الاقتصادية للنادي الكتالوني بسبب فيروس كورونا.

انخفاض الراتب إن كان سيحدث فلن يكون حكرًا على أرتور فقط، بل كان ليحدث لجميع لاعبي البلوجرانا، هذا بالإضافة إلى ما ذكره المسؤولون عن المنافسة الرياضية القوية التي تنتظره في ظل اكتظاظ منتصف الملعب بالأسماء اللامعة في الموسم المقبل.

كما أورد الصحفي جيرارد روميو من راديو باك، أن داني ألفيش أسطورة برشلونة ولاعب يوفنتوس السابق، قد أخذ في الإشادة لمواطنه باليوفي وطمأنه أنه سيجد ما يسره هناك.

كل هذه العوامل أدت إلى إقناع أرتور بأن خطوة الولوج إلى يوفنتوس هي الأفضل لمسيرته حاليًا، فدخله سيقفز قفزة كبيرة وسيضمن المشاركة أساسيًا طوال الموسم مع تأكيدات بأن المناخ في إيطاليا سيكون مثاليًا له.

الجدير بالذكر أن صاحب الـ23 عامًا انتقل إلى برشلونة في صيف 2018 قادمًا من جيرميو البرازيلي نظير 31 مليون يورو، وعلى مدار موسمين في كامب نو شارك في 71 مباراة بمختلف المسابقات وسجل 4 أهداف وصنع 6 آخرين.

