داني ألفيش يتلقى عرضين أوروبيين

ألفيش كان الأفضل في كوبا أمريكا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوردت تقارير صحفية أن البرازيلي داني ألفيش تلقى عرضين أوروبيين في الأيام الماضية للتعاقد معه بعد تألقه الكبير في كوبا أمريكا.

وأُختير ألفيش أفضل لاعب في منافسات كوبا أمريكا التي ساهم فيها بتتويج بلاده باللقب على حساب بيرو الأحد الماضي

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وذكرت تقارير برازيلية أن ألفيش تلقى عرضين من ناديين أوروبيين دون الكشف عن هوية المهتمين بالتعاقد مع صاحب الستة وثلاثين عاماً.

وأوضحت الصحيفة أن ألفيش بدأ التفكير في وجهته المقبلة بعد العطلة التي حصل عليها الأيام الماضية، وأنه يريد عقد طويل الأمد.

وفي نفس السياق، تحدثت "ديلي ميل" عن احتمالية أن يكون مانشستر سيتي أحد تلك الأندية المهتمة في ظل العلاقة القوية بين مدربه بيب جوارديولا وألفيش.

وكان عقد ألفيش مع باريس سان جيرمان قد انتهى بحلول نهاية يونيو بعد عامين مع بطل فرنسا.