داني ألفيس يملي شروطه على باريس سان جيرمان للتجديد

البرازيلي ليس راضياً

فيسبوك تويتر هيثم محمد

كشفت تقارير صحفية فرنسية أن البرازيلي داني ألفيش تراجع عن تجديد عقده مع باريس سان جيرمان رغم عرض النادي الفرنسي.

وعاد ألفيش للعب أساسياً مع بي إس جي بعد تعافيه من الإصابة على مستوى الركبة نهاية الموسم الماضي، والتي أبعدته لفترة تجاوزت ستة أشهر.

وقالت "لي باريسيان" إن باريس عرض على البرازيلي تمديد عقده الذي ينتهي يونيو المقبل لعام إضافي، ووجود بنداً لإضافة آخر في نهاية 2020.

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يوم أربعاء جميل على ما يبدو 😅



⭕️ دوري إنجليزي، دوري إيطالي، دوري إسباني ومباريات اقصائية في نصف نهائي كأس فرنسا وألمانيا 🔥



أهلًا بكم 🤝 pic.twitter.com/wwGvVudc6R — جول العربي - Goal (@GoalAR) April 3, 2019

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وأضافت الصحيفة أن ألفيش تراجع عن قبول العرض رغم موافقته المبدئية في فبراير المقبل بسبب رغبته بضمانات بخصوص مستقبل الفريق ومشروعه.

وأشار التقرير أن ألفيش انزعج من وداع الفريق المبكر لدوري الأبطال ويريد أن يعرف خطة الفريق بخصوص التعاقدات للموسم المقبل وتدعيم الفريق قبل إمضاء العقد.

وكان ألفيش قد انضم إلى بي إس جي في صيف 2017 قادماً من صفوف يوفنتوس بعد موسماً وحيداً في إيطاليا.