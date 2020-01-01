دانييل جيمس يحذر ليفربول من الاستهانة أمام يونايتد

الجناح الويلزي يؤمن بقدرة فريقه بالفوز على ليفربول

قال دانييل جيمس جناح فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي ، إن فريقه يجب عليه أن يدخل مباراة ليفربول وهو واثق من قدرته على تحقيق الفوز.

مانشستر يونايتد يلاقي المتصدر ليفربول اليوم في قمة الجولة 23 من البريميرليج على ملعب أنفيلد.

وأضاف جيمس في تصريحات لصحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية: "منذ مجيئي هنا من اليوم الأول وأنا لدي إيمان كامل بقدرتي على تحقيق شيئًا جيدًا للنادي الجميع يعلم من نحن.. نحن اليونايتد ".

وتابع: "يجب علينا أن لا ندخل المباراة ونحن المرشح الثاني ينبغي علينا أن نأخذ المبادرة في المباراة نحن الفريق الوحيد الذي نجح في عرقلتهم في الدوري حتى الآن، عندما تعادلوا معنا في أولد ترافورد بهدف في الدقائق الأخيرة".

ويرى جيمس أنه من العار أن يرى الناس مانشستر يونايتد مستضعفاً أمام ليفربول، يونايتد هو البطل التاريخي للبريميرليج وعلى الجميع أن يعي ذلك.

وأردف: "أصبح لدينا ثقة كبيرة بوجود الثنائي وان بيساكا وهاري ماجواير، أعطونا ثُقل كبير في الخطوط الخلفية للفريق".

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جيمس يرى أن الظروف في تلك المباراة مختلفة عن مباراة الدور الأول، المباراة الأولى كان الفريق يعاني فيها من شبح الاقتراب من مناطق الهبوط، ولكن اليوم ينافسون على الدخول للمربع الذهبي.

وأثنى يورجن كلوب مدرب ليفربول على قدرات لاعبي يونايتد واصفاً إياهم بالطامحين، وأن فريقه عليه الحذر من تلك المباراة والتركيز بشكل كامل فيها.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 61 نقطة بفارق 27 نقطة عن مانشستر يونايتد صاحب المركز الخامس.