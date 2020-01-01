دانيل جيمس: برونو فيرنانديش سيقودنا للتتويج

دانيل جيمس يثق في الوافد البرتغالي الجديد

قال اللاعب الويلزي دانييل جيمس، إن لاعب مانشستر يونايتد الجديد برونو فيرنانديش رائع وسيكون دعامة قيوة للفريق هذا الموسم.

فيرنانديش انضم إلى مانشستر يونايتد قادماً من سبورتنج لشبونة في يناير الماضي مقابل 55 مليون يورو.

وأضاف: "برونو صفقة رائعة للغاية وإضافة لنا اعتقد أنه سيدفعنا إلى الأمام وسنكون في المربع الذهبي نهاية الموسم.

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برونو شارك في أول مباراة له رفقة مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في كامل المباراة وقدم أداء جيد للغاية عكس جودته في الملعب.

وأردف جيمس: "برونو قدم لنا كرات في خلف الدفاع كنا نفتقد هذا النوع من الجودة في المباريات وأعطانا الكثير من الفرص للتسجيل في أكثر من مناسبة".

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يونايتد يبحث عن إنهاء الموسم في المركز الرابع والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، والمنافسة على لقب الدوري الأوروبي هذا الموسم.

واختتم جيمس: "لدينا الفرصة لإحراز بطولة هذا الموسم، سأكون أسعد شخص في حالة فوزي رفقة يونايتد ببطولة".

يذكر أن يونايتد يحتل حالياً المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة وبفارق 6 نقاط عن المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا والذي يحتله تشيلسي الإنجليزي.