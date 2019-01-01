دانيلو راضٍ عن أدائه في قلب الدفاع، ويصف الوقت الحالي بالأجمل في الموسم

اللاعب البرازيلي يتحدث بعد سحق شالكه مساء أمس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى دانيلو ظهير مانشستر سيتي رضاه عن أدائه في مركز قلب الدفاع خلال مباراة فريقه ضد شالكه في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا مساء أمس، كما وصف الوقت الحالي من الموسم بأنه الأجمل.

وسحق الفريق الإنجليزي نظيره الألماني مساء أمس بسبعة أهداف دون رد ليتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بنتيجة إجمالية 10-2، ولجأ المدرب بيب جوارديولا لاستخدام الظهير البرازيلي في مركز قلب الدفاع لغياب العديد من اللاعبين عن المباراة للإصابة.

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وتحدث دانيلو عن تجربته قائلًا "كانت جيدة بصراحة. أنا والفريق نلعب بسرعة وأمان، وهكذا يجب أن نُواصل. بالنسبة لي، ليس صعبًا اللعب في قلب الدفاع لأن زملائي يُساعدونني كثيرًا، وأنا هنا لمساعدة الفريق".

وعن رأيه في قرعة ربع النهائي التي ستُقام يوم الجمعة القادم، قال لاعب ريال مدريد السابق "لا نستطيع اختيار فريق محدد، كل الفرق صعبة جدًا ولذا ما علينا سوى الحفاظ على تركيزنا ومواصلة العمل الجاد. نحن الآن في أجمل وقت من الموسم"