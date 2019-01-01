دانيلو: سقوط ليفربول أكبر دافع لمانشستر سيتي

تعرف على تصريحات دانيلو مع اقتراب مانشستر سيتي من تصدر الدوري الإنجليزي

أكد دانيلو، لاعب مانشستر سيتي، أنّ فريقه تلقى جرعة معنوية كبيرة عندما فقد ليفربول أربع نقاط في آخر مباراتين بالدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي لديه 59 نقطة بعد 25 جولة بفارق 3 نقاط فقط عن ليفربول صاحب المركز الأول.

وقال البرازيلي في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت" البريطانية: "تلقينا الخبر بسعادة حينما علمنا بتعادل ليفربول، ولكن علينا العمل لزيادة الفارق وانتظار سقوط آخر لهم".

وتابع: "نريد أن تصبح الكرة في ملعبنا ونحاول أن نستفيد من كل مباراة لحصد النقاط ولا نكرر تجربة نيوكاسل الكارثية ونتعلم من الأخطاء".

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مباريات عديدة اليوم في مختلف البطولات

فاستعدوا 😍 pic.twitter.com/yjGX9X6Sef — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 6, 2019

واختتم: "لكن كانت هزيمة كارثية أمام نيوكاسل وخاصة بعد التقدم في النتيجة مبكرًا، ومن حسن الحظ تعادل ليفربول في مباراتين ليفتح لنا الباب للعودة".

مانشستر سيتي يواجه إيفرتون مساء اليوم، الأربعاء، في المباراة المقدمة من الجولة 27 بالدوري الإنجليزي.