دانيلو يتوقع مستقبل مبهر لفينيسيوس جونيور في ريال مدريد

دانيلو لاعب ريال مدريد السابق ومانشستر سيتي الحالي يتوقع مستقبل كبير لمواطنه البرازيلي فينيسيوس جونيور في الفترة المقبلة مع النادي الملكي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد البرازيلي دانيلو ظهير ريال مدريد السابق ومانشستر سيتي الحالي أن مواطنه فينيسيوس جونيور يقدم مستويات رائعة مع الفريق في الموسم الجاري.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب وأكد خلالها أن فينيسيوس أمامه مستقبل كبير في ريال مدريد ويمكنه التطور لما هو أفضل.

وقال دانيلو: "هو شاب أمامه مستقبل كبير للغاية، لقد كنت أشاهد المباريات التي يشارك فيها منذ ان انضم لصفوف ريال مدريد وما يقدمه فعلًا جيد للغاية".

هيجواين وبواتينج ليسا الأوائل - نجوم لعبوا في إيطاليا وإسبانيا وإنجلترا

وأضاف: "أستطيع أن اشاهده وهو يتطور كل يوم عن الآخر، هو لاعب برازيلي تقليدي يمكنه أن يراوغ في المساحات واستغلالها لصالحه، أعتقد أنه سيستمر في صفوف فريق ريال مدريد لسنوات طويلة مقبلة".

وأكمل: "هو يمتلك سرعات كبيرة للغاية ويستطيع أن ينهي الهجمات بشكل جيد، ولا يزال صغير في السن وأمامه هامش تطور كبير خلال الفترة المقبلة".

أساطير الدوري الإنجليزي يختارون التشكيلة التاريخية لليفربول – كم منهم اختار صلاح؟

واختتم تصريحاته: "أعتقد انه أمر جيد للغاية بالنسبة لريال مدريد أن يدعم النجوم الشباب الذين يملكون إمكانيات تطور في المستقبل ولديهم مواهب".