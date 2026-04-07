أثار داميان فان دير فارت ضجة كبيرة يوم الاثنين في الدقائق الأخيرة من مباراة دوري كيوكن كامبيون بين فيتيس وجونغ أياكس. خلال الهزيمة المؤلمة التي مني بها فريق أمستردام بنتيجة 6-1، تصاعدت حدة التوتر عندما دخل لاعب الوسط في مشادة مع زميله مارك فيركويل. واضطر زملاؤهما في النهاية إلى التدخل لتهدئة الموقف.

كانت المباراة في ملعب جيلريدوم دراماتيكية بالنسبة لفريق يونغ أياكس، الذي تفوق عليه فيتيس منذ البداية. استغل الفريق المضيف بشكل مثالي الضعف المذهل في دفاع فريق الشباب الأمستردامي وتقدم بشكل مقنع ليحقق فوزاً سهلاً. بفضل هذا الفوز الكبير، يحافظ فريق أرنهيم على أمله في الفوز بالدوري في الفترة الرابعة. إذا نجح في ذلك، فسيضمن مشاركته في التصفيات من أجل الصعود.

ظهرت الإحباط لدى جونغ أياكس بوضوح في الدقائق الأخيرة. كان فان دير فارت قد دخل الملعب للتو عندما أظهر نفسه بشكل سلبي. فقد ارتكب مخالفة قوية على ماتيس مارشالك. أدى ذلك إلى إثارة غضب فيركويل، الذي صحح زميله بدفعة وحاول حثه على الهدوء.

لكن فان دير فارت لم يقبل ذلك على الإطلاق. بعد إيماءة دفاعية واحتجاج قصير تجاه الحكم ستان توبين، سعى بشكل واضح إلى المواجهة مع فيركويل. وبانفعال واضح وإصبع تحذيري، توجه نحو زميله. بدا أن شجاراً مثيراً لا مفر منه، لكن الأمر لم يصل إلى هذا الحد: فقد استجاب القائد أفيري أبياه وإيثان بوتيرا بسرعة وتمكنا من الفصل بين المتشاجرين.

أكد هذا الحادث الإحباط الذي يعيشه فريق جونغ أياكس في ظهيرة لم يحالفها الحظ. يمر شباب أمستردام بموسم يجب نسيانه بسرعة. فهم يحتلون المركز الأخير في دوري كيوكن كامبيون بعد 35 مباراة. ويبلغ فارق النقاط عن فريق هيلموند سبورت الذي يحتل المركز التاسع عشر ثلاث نقاط.

بالنسبة لفيركويل، كانت المباراة ضد فيتيس بمثابة عودته إلى فريق جونغ أياكس منذ الوفاة المأساوية لصديقته في ديسمبر من العام الماضي. فقد تعرضت صديقة اللاعب البالغة من العمر 21 عامًا لحادث دهس أثناء ممارستها رياضة الجري في مدينة إيدي، وتوفيت في المستشفى متأثرة بجراحها.

سائقة السيارة - وهي امرأة تبلغ من العمر 54 عامًا من فينندال - واصلت القيادة بعد الحادث، لكن الشرطة تمكنت من القبض عليها في منزلها في وقت لاحق من تلك الليلة.