زلاتكو داليتش يتطلع للعودة للدوري السعودي

الكرواتي حقق إنجازًا مع منتخب بلاده في مونديال روسيا، ويتطلع لخوض تجربة جديدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

فتح الكرواتي داليتش؛ المدير الفني لمنتخب كرواتيا، الباب أمام عودته مرة أخرى لقيادة أحد الفرق السعودية خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أنه متابع جيد لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

صاحب الـ52 عامًا عمل من قبل بالدوري السعودي، عندما قاد الفيصلي في 2010 وحتى 2012، ثك قاد بعدها الهلال حتى 2013.

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وأكد داليتش في تصريحاته لصحيفة "الرياضية" السعودية أن فكرة العودة للسعودية تراوده، حال تلقيه عرضًا مناسبًا، موضحًا أنه يعرف جيدًا الكرة السعودية والتطور الذي تعيشه حاليًا.

يذكر أن داليتش كان قد قاد منتخب بلاده في يوليو الماضي، لنهائي كأس العالم روسيا 2018 لأول مرة في تاريخها، لكنه خسر اللقب بالهزيمة أمام فرنسا.

وقاد الكرواتي الهلال من قبل للفوز في ست مباريات، وتعادل في اثنتين، وخسارة أربعة لقاءات أخرى.

أما مع الفيصلي فخلال 55 مباراة، فاز في 17 منها، وتعادل في 14 وخسر 24 آخرين.