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الدوري الإنجليزي الممتاز

دالو يُعوض شاو المصاب قبل مواجهة برايتون

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إسلام أحمد    فيسبوك      تويتر

تعرض المدافع الإنجليزي، لوك شاو، للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء، لفريق مانشستر يونايتد، قبل مواجهة برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض الظهير الأيسر البرتغالي، ديوجو دالو، اللقاء كأساسي بدلاً من الدولي الإنجليزي.

فيما سيتواجد اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ليعوض دالو على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

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ويسعى يونايتد لتحقيق الفوز السادس على الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز، من أجل خطف المركز الخامس في جدول الترتيب.

وينتظر الشياطين الحمر، مباراة القمة للجولة، الديربي اللندني، الذي يجمع بين تشيلسي وأرسنال، من أجل الاقتراب أكثر من مقاعد دوري الأبطال.

ويحتل الشياطين الحمر المركز السادس قبل بداية الجولة متساويًا مع أرسنال برصيد 41 نقطة. 

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