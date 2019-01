دالو يُعوض شاو المصاب قبل مواجهة برايتون

تعرض المدافع الإنجليزي، لوك شاو، للإصابة أثناء إجراء عمليات الإحماء، لفريق مانشستر يونايتد، قبل مواجهة برايتون، ضمن مباريات الجولة الـ23 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض الظهير الأيسر البرتغالي، ديوجو دالو، اللقاء كأساسي بدلاً من الدولي الإنجليزي.

فيما سيتواجد اللاعب الإيطالي ماتيو دارميان، ليعوض دالو على مقاعد بدلاء الشياطين الحمر.

Luke Shaw has been taken ill in the warm-up so Diogo Dalot comes into the #MUFC starting XI. Matteo Darmian replaces Dalot among the substitutes. #MUNBHA — Manchester United (@ManUtd) January 19, 2019