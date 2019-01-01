دالوت: هذا هو مانشستر يونايتد والجماهير تدفعنا للفوز

ديوجو دالوت ظهير فريق مانشستر يونايتد يشيد برد الفعل على هدف ساوثهامبتون في مواجهة مانشستر يونايتد الأخيرة أمام السانتس في الدوري الإنجليزي.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب اللاعب ديوجو دالوت نجم دفاع مانشستر يونايتد عن سعادته الكبيرة بتحقيق فريقه للفوز أمام نظيره ساوثهامبتون ضمن لقاءات الجولة الـ 29 من الدوري الإنجليزي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح الموقع الإلكتروني للنادي وأكد خلالها أن الفريق أظهر قوة كبيرة بعد هدف السانتس.

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وقال دالوت: "هذا هو مانشستر يونايتد، عندما نكون متأخرين في النتيجة نعلم أن الجماهير تدفعنا من أجل أن نحقق الفوز في المباراة مهما كان الخصم".

وأضاف: "أعتقد أن ما حدث في مباراة ساوثهامبتون يتحدث عن نفسه، لقد أظهرنا الرغبة المناسبة والأداء الذي يسمح لنا بالعودة في النتيجة، وقدمنا كل ما لدينا".

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وأكمل: "هدف ساوثهامبتون كان بمثابة الوقود الذي حركنا من أجل أن نقدم كرة قدم أفضل في المباراة، ودي خيا لم يكن ليستطيع التصدي له في أي حال، لقد كان هدفًا جيدًا".

واختتم تصريحاته: "دومًا أكون سعيد باللعب على هذا الملعب، لقد كانت مباراة كبيرة وحققنا الفوز بعودة عظيمة ولا تصدق".