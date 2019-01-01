دالوت: مانشستر يونايتد أكبر من اليوروباليج

دالوت يتحدث عن رحلة مانشستر يونايتد المنتظرة في اليوروباليج

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قال نجم مانشستر يونايتد الصاعد دالوت إن الشياطين الحمر أكبر من الدوري الأوروبي، ويستحق المشاركة في دوري أبطال أوروبا.

وكان مانشستر يونايتد قد خرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي بعد خسارته أمام برشلونة ذهابًا وإيابًا، بأربعة أهداف مقابل لا شيء في مجموع المباراتين.

وبعد احتلاله المركز السادس على سلم الترتيب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم الماضي، تأهل مانشستر يونايتد إلى الدوري الأوروبي هذا الموسم.

وبهذه المناسبة، قال دالوت إن مانشستر يونايتد يجب عليه الفوز بلقب هذه البطولة في الموسم الحالي، نظرًا لأن أي نتيجة غير الفوز بالبطولة تعتبر فشلًا.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وأضاف: "مانشستر يونايتد أكبر من الدوري الأوروبي وأكبر من المشاركة فيه، لذلك عليه الفوز بالبطولة حتى يعود إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل"

وتابع: "في 2017 شارك مانشستر يونايتد في البطولة لآخر مرة وفاز بها، لقد كانت نقطة إيجابية في السنوات الأخيرة للشياطين الحمر"

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يذكر أن مانشستر يونايتد كان قد حقق لقب دوري أبطال أوروبا لآخر مرة في 2008، ووصل إلى نهائي البطولة ذاتها لآخر مرة في 2011.