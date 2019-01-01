دالجليش: كلوب يستحق الأوسكار

ليفربول تراجع في الأسابيع الأخيرة

فيسبوك تويتر هيثم محمد

سخر أسطورة ليفربول كيني دالجليش من التقارير التي تحدثت عن فقدان مدربه يورجن كلوب لأعصابه تحت ضغط المباريات الأخيرة.

وفرط ليفربول في انفراده بقمة الترتيب بعد تعادله مع وست هام وانتصار مانشستر سيتي على إيفرتون الأربعاء الماضي.

وقال دالجليش للمراسلين: "أعتقد أنه مرشح لجوائز الأوسكار كذلك، بالنسبة لنا كلوب هو الشخص المناسب، لا يواجه مشاكل في الأعصاب والتحكم بها".

وأضاف: "من الطبيعي أن يشعر بالتوتر، هو ترقب، لا يجب أن نخشى الأسوأ، ما الأسوأ؟ الهبوط أظن، لا يهمني في أي مرحلة من الموسم نحن، يجب أن نركز في المباراة المقبلة".

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"مانشستر سيتي أفضل فريق في أوروبا، ونحن في حاجة للعمل "🗨️



ساري 🗣️ pic.twitter.com/qnwlkoGNOp — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 9, 2019

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وأكمل دالجليش: "الأعصاب والتوتر جزء من اللعبة ولا يجب أن تخشاهم، لم نفز بالدوري منذ 29 عاماً، هذا جيل ونصف كامل، وانتظار طويل".

وختم: "أتفهم توتر المشجعين، ولكن يجب أن تساند اللاعبين، أنا شخصياً أعصابي توترت، ولكن لا يجب أن تؤثر علينا".

ويلعب ليفربول مساء السبت مع بورنموث ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.