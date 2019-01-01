دالجليش: الشعور بالتوتر طبيعي وليفربول مستعد لمرحلة الحسم

تعرف على تصريحات أسطورة الريدز حول مستوى ليفربول في الموسم الحالي

أكد كيني دالجليش، أسطورة ليفربول، أنّ الفريق حاليًا يقدم مستويات جيدة ووصل إلى أفضل النتائج مطالبًا بالاستمرارية والاستفادة من كل مباراة متبقية.

ليفربول يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لديه لقاء مؤجل ضد الشياطين الحمر.

وقال دالجليش في تصريحات للموقع الرسمي لليفربول: "نحن الآن في صدارة الدوري الإنجليزي وربع نهائي دوري أبطال أوروبا وهذا أفضل مركز ممكن في الوقت الحالي ويجب على اللاعبين الشعور بالفخر لما حققوه حتى الآن".

وتابع: "هم في هذه المكانة لأنهم يستحقون ذلك. لاعبو ليفربول يقدمون مستويات مميزة للغاية طوال الموسم وهذه النتائج مكافأة للعمل الجاد".

أسطورة الريدز منح الجمهور دورًا كبيرًا في تفوق الفريق خلال الفترة الحالية مشيرًا إلى أنّ مدرجات أنفيلد لعبت دورًا كبيرًا في أي إنجاز سابق خلال مسيرة الريدز عبر التاريخ.

هيلدر بوستيجا الذي تألق بشكل لافت مع مورينيو في بورتو، واجه حظًا عاثرًا بعد انتقاله لتوتنهام، تجلى في كفاحه لمدة 13 مباراة ليُسجل هدفه الأول مع الفريق في مرمى ميدلسبره في كأس الرابطة، بالإضافة إلى ذلك، انتظر 22 مباراة ليُسجل هدفه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز. 🙄 pic.twitter.com/v7wISWtVVL — جول العربي - Goal (@GoalAR) March 27, 2019

وأردف: "منطقيًا أن يشعر كل لاعب بالتوتر قبل أي مباراة وبالأخص في هذه المرحلة الحاسمة من الموسم ومن لا يشعر بذلك فهو في أزمة ومع كل تمريرة خاطئة هناك قلق ولكن الأهم هو الاستفادة من هذا الشعور".

واختتم: "علينا الاستمرار في تقديم المستوى ذاته خلال الأشهر المتبقية ونضيف المزيد من النقاط بجانب تقديم الأفضل في دوري أبطال أوروبا. أعتقد أننا نستطيع تحقيق شيء إيجابي".

ليفربول تواجه بورتو في ربع نهائي التشامبيونزليج وفي حال التأهل تلعب أمام المنتصر من مانشستر يونايتد وبرشلونة.