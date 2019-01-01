داكوستا وفيشيو وفيلانويفا يقدمون تذاكر مجانية لجماهير الاتحاد

لاعبو الاتحاد يحفزون جماهيرهم لحضور لقاء الرائد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أهدى المغربي مروان داكوستا، والأرجنتيني إميليانو فيشيو، والتشيلي كارلوس فيلانويفا، لاعبي فريق اتحاد جدة السعودي، تذاكر مجانية لجماهير فريقهم، خلال مباراة الرائد.

الاتحاد سيواجه الرائد مساء الجمعة، بالجولة الأولى ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي الاتحاد عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن إهداء مروان داكوستا 600 تذكرة لجماهير ناديه، لحضور مباراة الرائد.

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كما قدم إميليانو فيتشيو 400 تذكرة إلى جماهير الذهب، لحضور مباراة افتتاح الدوري أمام الرائد مساء الجمعة.

صانع الألعاب التشيلي كارلوس فيلانويفا قام بتقديم 500 تذكرة للجماهير التي ترغب في مؤازرة الاتحاد أمام الرائد.

جاء ذلك من أجل تشجيع جماهير الاتحاد، على التواجد في مدرجات الذهب، لمؤازرة الفريق في اللقاء الافتتاحي لبطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.