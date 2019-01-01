داكوستا: لا نهتم لترتيب النصر ونحتاج للمزيد من الجدية

مروان داكوستا مدافع فريق اتحاد جدة يؤكد على ضرورة مواصلة تقديم المستويات الطيبة للخروج من الأزمة الحالية للفريق.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أكد مروان داكوستا مدافع اتحاد جدة على صعوبة المرحلة المقبلة للفريق من الموسم وخاصة مواجهة النصر في الدوري.

جاء هذا في تصريحات صحفية وأكد خلالها داكوستا أن الفريق عليه ألا يكتفي بما قدمه في الفترة المقبلة، وأن يحاول الاستمرار في الانتصارات.

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وقال داكوستا “علينا أن نستمر في تقديم مستويات جيدة وألا نكتفي بما قدمناه حتى الآن، وألا نتراجع بعد تسجيل الأهداف كما حدث أمام الفيصلي".

وأضاف: "مثل تلك الأمور تكلف الكثير كثيرًا، لقد خسرنا ثلاث نقاط أمام الفيصلي بسبب التراجع، يجب أن نتعامل مع الأمور بجدية للخروج من هذه المرحلة الصعبة".

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وأكمل: "لدينا مواجهة صعبة أمام النصر وهم يقدمون مستويات مميزة، سندخل المباراة بكل تركيزنا بغض النظر عن ترتيب الفريقين، نحن نلعب في بطولة قوية ورأينا صاحب المركز الأول يتعثر أمام الأخير".

جدير بالذكر أن اتحاد جدة كان قد حقق الفوز أمام الباطن بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في لقاء الأمس وارتفع رصيده للنقطة رقم 25 في المركز الـ 13 من جدول ترتيب الدوري.