دافيز يصف جاريث بيل بالزعيم ويطالب بعودته إلى توتنهام

بين دافيز يتحدث عن نجم ريال مدريد جاريث بيل ويطالب بعودته إلى توتنهام مرة أخرى

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال نجم توتنهام بين دافيز إن جاريث بيل لاعب كبير على الرغم من الظروف التي يمر بها حاليًا، مؤكدًا أن عودته لتوتنهام ستكون ربحًا للطرفين.

وكان جاريث بيل قد أضحى ممقوتًا من قبل جماهير ريال مدريد في الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى أنه أصبح يرغب في الرحيل بصورة ملحوظة.

وبخصوص ذلك، قال بين دافيز إن جاريث بيل كان أحد رايات توتنهام قبل أن ينتقل إلى صفوف ريال مدريد، وحين يعود فإنه سيكون كذلك أيضًا.

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— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ مارس ٢٠١٩

وأضاف: "جاريث بيل كان زعيمًا في توتنهام، كان نجم الفريق الأول وأعطى الفريق الكثير، وكان أحد أهم اللاعبين الذين تعلمت منهم على المستوى الشخصي"

وتابع: "عودة جاريث بيل إلى توتنهام ستمثل عودة الروح له، وعودته إلى مكان تعود عليه وآلفه وكان محبوبًا فيه، سيقدم الكثير وأنا أثق في ذلك"

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يذكر أن جاريث بيل كان قد انتقل إلى صفوف ريال مدريد عام 2013، بعدما حصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بقميص توتنهام.