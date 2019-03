دارميان يستخدم "فوتوشوب" للاحتفال بريمونتادا يونايتد

نجح مانشستر يونايتد الإنجليزي، في خطف بطاقة التأهل إلى من الأراضي الفرنسية، أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى ربع نهائي دوري الأبطال.

وذلك عقب قلب النتيجة إلى فوز في باريس، بثلاثة أهداف مقابل هدف، رغم الخسارة ذهاباً بهدفين نظيفين.

ودخل الشياطين الحمر مواجهة أمس، مُثقلين بالغيابات التي وصلت إلى 10 لاعبين.

وكان المدافع الإيطالي ماتيو دارميان من أبرز اللاعبين الغائبين عن الفريق في مواجهة أمس، التي شهدت هدفين من لوكاكو وهدف من راشفورد جلب به الفوز.

وقام اللاعب باستخدام "فوتوشوب" في تعديل الصور، للاحتفال مع لاعبي الفريق بهدف التأهل القاتل.

حيث وضع صورته ضمن اللاعبين المحتفلين، بدلاً من ماسون جرينوود، بهدف راشفورد والذي جاء من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة من الوقت البديل.

وعلق لاعب تورينو السابق على الاحتفال عبر حسابه الشخصي على تويتر: "عمل رائع يا شباب، ليلة دوري أبطال رائعة، إذا كنت متاحاً أيضًا".

Well done guys!! Special @championsleague night💥!

As if I were there too(picture 2)😜 @ManUtd pic.twitter.com/XWtNRUc00F