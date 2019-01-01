خيمينيز يتمنى استمرار جودين في أتلتيكو مدريد

تعرف على تصريحات خيمينيز بشأن إمكانية انتقال جودين لإنتر

علّق خوسيه خيمينيز، مدافع أتلتيكو مدريد، على شائعات اقتراب دييجو جودين من الرحيل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الجاري.

التقارير الصحفية ربطت جودين بالرحيل لصفوف إنتر الإيطالي بعد انتهاء عقده مع الروخي بلانكوس في يوليو المقبل.

وقال صاحب الـ 23 عامًا في تصريحات عقب التعادل مع جيرونا في كأس الملك: "هناك الكثيرة من الشائعات التي تظهر خلال هذه الأيام حول جودين، وأتمنى للجميع النجاح في مسيرتهم الكروية".

وتابع: "دييجو لاعب عظيم وزميلي في الميدان مع الفريق والمنتخب وبالطبع نحن بحاجة له".

قلب دفاع الروخي بلانكوس تمنى استمرار القائد جودين مع الفريق موضحًا أنّ رغبته دائمًا بقاء أفضل العناصر وعدم رحيل أي لاعب، كما أنّ شراكته مع دييجو قديمة ويرغب في استمرارها.

📢- مورينيو طلب شرطين للعودة من جديد لتدريب ريال مدريد، حسبما ذكرت الصحف الإسبانية.



-الأول: أخبر فلورنتينو بيريز رئيس النادي، إنه يريد أولا معرفة كم الأموال التي سوف يحصل عليها لدعمه في سوق الانتقالات.



-الثاني: إتاحة الحرية أمامه لاختيار من يراه مناسبا لدعم دفاع وهجوم الفريق. pic.twitter.com/FJ6AYFduno — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 10, 2019

من جانبه علّق كوكي، لاعب أتلتيكو مدريد، حول شائعات رحيل جودين بقوله لصحيفة "ماركا" الإسبانية: "أعتقد أنّه مستمر معنا، هناك مفاوضات مع النادي وواثق من التوصل لاتفاق".

واختتم: "هناك أكثر من نادي مهتم بقائد ولاعبي أتلتيكو مدريد، ولكن القرار في الأخير يعود إلى اللاعب".

جودين ساهم في فوز الروخي بلانكوس ببطولة الدوري الإسباني في موسم 2013-2014 بعد تسجيله هدفًا في مرمى برشلونة.