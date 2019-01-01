خيمينيز: موراتا ساعدنا كثيرًا، نحتاج للاعبين مثله!

لاعب أتليتكو مدريد يُشيد يزميله القادم خلال يناير الماضي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أشاد خوسيه خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد زميله المهاجم ألفارو موراتا، موضحًا أنه يُساعد الفريق كثيرًا منذ انضم إليه خلال يناير الماضي وأن الفريق بحاجة للاعبين أمثاله.

وسجل موراتا هدفي انتصار أتلتيكو مدريد اليوم على ريال سوسيداد في الليجا، ونال اللاعب إشادة زميله الذي قال "موراتا يجعلنا سعداء، يعمل دومًا بالكثير من التواضع ويُضحي بنفسه لصالح الفريق، والجميل أنه يُدافع وقت الحاجة ويساعدنا كثيرًا في منطقة جزائنا".

أضاف "هناك أيضًا دييجو كوستا. نحن بحاجة لمثل هؤلاء اللاعبين. ألفارو جاء وساعدنا كثيرًا، نحتاح لمثل هذا النوع من اللاعبين الذي يُقدم هذا الجهد وتلك التضحية".

بالوتيلي يُعادل إنجاز باكايوكو مع مارسيليا عام 1999

وعن محاولة اللحاق ببرشلونة في صدارة الليجا رغم فارق الـ7 نقاط، قال "نحن سعداء بالفوز ونواصل عملنا لمواصلة المنافسة والفوز بالمباريات، هذا هو طريقنا وعلينا المواصلة كما نحن ونُحاول إصلاح الاخطاء التي تظهر في المباريات. الأهم أن الفريق ينمو ويتطور حتى يكون قادرًا على تحقيق إنجازات مهمة".

أتم صاحب الـ24 عامًا موضحًا أن مواجهة يوفنتوس في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال مباراة مختلفة تمامًا، مضيفًا "الألعاب الهوائية خاصة في الكرات الثابتة ستكون مهمة جدًا، خاصة لأننا نمتلك لاعبين أصحاب قامة طويلة ويُجيدون اللعب بالرأس".

