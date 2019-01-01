خيمينيز عن ركلة الجزاء: لقد كانت من خارج المنطقة.. ليس لدي شك

اللاعب ينافي قرار حكم المباراة بعد اللجوء لتقنية الفيديو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى خوسيه ماريا خيمينيز مدافع أتلتيكو مدريد اعتقاده بأن ركلة الجزاء المحتسبة ضده لصالح ريال مدريد كانت من خارج منطقة الجزاء.

وكانت المباراة التي انتهت بفوز ريال مدريد 3-1، قد شهدت احتساب ركلة جزاء لصالح فينيسيوس جونيور سجل منها سيرجيو راموس الهدف الثاني.

وقال خيمينيز عقب المباراة:"من وجهة نظري يوجد مخالفة، إنها لعبة خطيرة حاولت فيها الحصول على الكرة من الخلف".

وأضاف:"حاولت لمس الكرة، ولكني لمست اللاعب أيضاً، وحين سقط كان الاحتكاك قد حدث خارج المنطقة بالفعل، ليس لدي أدنى شك حيال ذلك".

يذكر أن الخسارة أوقعت أتلتيكو إلى المركز الثالث بـ44 نقطة، بفارق 6 نقاط عن برشلونة المتصدر الذي يواجه أتلتيك بلباو غداً بفرصة رفع الفارق إلى 9 نقاط.