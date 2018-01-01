خيسي يقترب من مغادرة باريس سان جيرمان والعودة لليجا

لاعب ريال مدريد السابق خيسي رودريجيز يقترب من العودة للدوري الإسباني

فيسبوك تويتر محمد عماد

اقترب خيسي رودريجيز لاعب فريق باريس سان جيرمان من العودة للدوري الإسباني عبر فريق ريال بلد الوليد هذه المرة.

وفقًا لصحيفة ليكيب الفرنسية فأن اللاعب البالغ من العُمر 25 عامًا، والذي لعب الموسم الماضي لصالح ستوك سيتي على سبيل الإعارة اقترب من العودة للدوري الإسباني ولكن هذه المرة ليست لصالح فريقه القديم ريال مدريد.

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وكانت تقارير عديدة قد كشفت عن رفض ريال بيتيس لضم اللاعب الذي لا يحظى بمكانة أساسية في تشكيلة باريس سان جيرمان هذا الموسم.

ولم يحرز اللاعب الإسباني خيسي رودريجيز سوى هدفين في 14 مباراة شارك فيها مع باريس حتى الآن.

يذكر أن خيسي مثل الفريق الأول لريال مدريد في 94 مباراة بمختلف المسابقات، أحرز فيهم 18 هدفًا.