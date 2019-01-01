خيتافي يفوز بثنائية على جيرونا المنقوص ويقترب من دوري الأبطال

فريق خيتافي يحقق الفوز بثنائية نظيفة على نظيره جيرونا في لقاء الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني ويقترب من دوري أبطال أوروبا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

حقق فريق خيتافي الفوز اليوم على نظيره جيرونا بهدفين نظيفين ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدوري الإسباني خلال المباراة التي أقيمت في العاصمة مدريد.

جاء هذا بعد أن سيطر الفريق على المباراة وقدم عرضًا جيدًا للغاية أمام جماهيره ووسط ملعبه، وأقترب بشكل أكثر من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل خورخي مولينا هدف اللقاء الأول في الدقيقة الـ 16 من عمر اللقاء الذي انفرد بياسين بونو وسدد الكرة بقوة على يمينه.

أرسنال يستعد لتفعيل الشرط الجزائي في عقد مدافع خيتافيhttps://t.co/UyfCcFEQW1 — Nabd - Goal AR (@ar_nabd) ٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف اللاعب أنخيل الهدف الثاني لفريق جيرونا في الدقيقة الـ 77 من عمر المباراة وهو الهدف الذي قتل اللقاء خاصة بعد طرد جارسيا من صفوف جيرونا.

بهذه النتيجة نجح خيتافي في الاقتراب خطوة جديدة لبطولة دوري أبطال أوروبا، حيث ارتفع رصيده للنقطة الـ 58 في المركز الرابع، مبتعدًا عن إشبيلية الذي سيواجه أتلتيكو مدريد في الأسبوع المقبل.

جدير بالذكر أن خيتافي هو الآخر لديه امتحان صعب للغاية أمام برشلونة في الجولة المقبلة على ملعب كامب نو في الجولة الـ 37 من الليجا.