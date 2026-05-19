خيبة أمل.. كيف أهدرت إنجلترا أرض "الخاسرون الأنانيون" فرصتها الأكبر للفوز بكأس العالم للمرة الثانية في مواجهة البرازيل عام 2002؟!

لم تعرف إنجلترا سوى خيبات الأمل في كأس العالم منذ فوزها التاريخي على أرضها عام 1966. فقد خسرت ”الأسود الثلاثة“ أمام الأرجنتين و”يد الله“ دييجو مارادونا في ربع نهائي 1986، قبل أن تودع البطولة في نصف النهائي بعد أربع سنوات على يد ألمانيا بعد معركة مرهقة في الوقت الإضافي. هزم هذان الفريقان إنجلترا في دور الـ16 في عامي 1998 و2010 على التوالي، بينما تغلبت البرتغال على إنجلترا في نفس المرحلة في عام 2006.

عاد الإيمان الحقيقي أخيرًا في عام 2018 تحت قيادة السير جاريث ساوثجيت، حيث فاقت إنجلترا التوقعات بوصولها إلى الدور نصف النهائي، لكنها خيبت الآمال مرة أخرى في عام 2022 بعد أن أصبحت من المرشحين للفوز بالبطولة، حيث خسرت 2-1 أمام فرنسا في ربع النهائي في مباراة اتسمت بأسوأ ركلة جزاء في مسيرة هاري كين.

حظيت إنجلترا بـ 11 فرصة لرفع الكأس الذهبية الشهيرة مرة أخرى، ولم تفشل في التأهل للبطولة إلا في أعوام 1974 و 1978 و 1994، مع خروجها المحرج من دور المجموعات في عام 2014 الذي كان أسوأ أداء لها. لا شك أن سوء الحظ لعب دورًا في ذلك، لكن كل جيل من اللاعبين خذل نفسه بطريقة ما، سواء بالتجمد في اللحظات الأكثر أهمية أو الفشل في نقل أدائهم في الأندية إلى الساحة الدولية.

في عام 2002، كان هناك مزيج لا يغتفر من كلا الأمرين. كان من المفترض أن يكون ذلك العام هو العام الذي يعود فيه كرة القدم إلى وطنها للمرة الثانية. كانت تلك بالتأكيد مشاعر المدرب الرئيسي سفين-جوران إريكسون، بعد عودة فريقه من كوريا الجنوبية واليابان محبطًا ومهزومًا. قال: ”الشيء الوحيد الذي كنا نقوله دائمًا للاعبين هو أنه مع الفريق الذي لدينا، لا يجب أن نخاف من أحد، وإذا حالفنا الحظ قليلاً، يمكننا الوصول إلى النهاية“. ”ما زلت أعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق ذلك“.

لكنهم كانوا خائفين. ربما كانت هذه واحدة من أسوأ حالات الخوف التي شلت فريقًا من النخبة في تاريخ كرة القدم الدولية. وإذا أراد فريق توماس توخيل الحالي أن ينجح حيث فشل إريكسون قبل 23 عامًا، فيجب أن يستفيد من الدروس المستفادة من تلك المحاولة الفاشلة في الشرق الأقصى





حملة دراماتيكية في تصفيات 2002

Getty Images

تولى إريكسون زمام الأمور في وقت كانت فيه الفريق في حالة من الفوضى التامة. خرجت إنجلترا من بطولة أوروبا 2000 في مرحلة المجموعات قبل أن تبدأ حملة التأهل لكأس العالم 2002 بهزيمة 1-0 أمام ألمانيا - في آخر مباراة أقيمت على ملعب ويمبلي القديم. بعد صافرة النهاية، قام مدير الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم آنذاك ديفيد ديفيز، كما ذكر في مذكراته “أسرار الاتحاد الإنجليزي”، بسحب كيفن كيجان إلى حجرة المرحاض لمحاولة إقناعه بعدم الاستقالة، ولكن توسلاته لم تلق آذانًا صاغية.





قال كيجان: "لا يمكنك تغيير رأيي. سأرحل من هنا. لست قادرًا على القيام بذلك. سأذهب إلى الصحافة لأخبرهم أنني لست على مستوى المهمة. لا أستطيع تحفيز اللاعبين. لا أستطيع الحصول على المزيد من هؤلاء اللاعبين كما أحتاج”. ووفقًا لقوله، استقال أيقونة ليفربول المحبوبة، ووصف لاحقًا فترة عمله التي استمرت 20 شهرًا مع المنتخب الوطني بأنها “بلا روح".

في نظر الكثيرين، كان المنتخب الإنجليزي قد وصل إلى الحضيض، وقررت الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن الأمر يحتاج إلى مدرب خبير في الفوز لقلب الوضع. دخل إريكسون، الذي كان يُعتبر أحد أفضل المدربين في أوروبا بعد أن قاد لاتسيو إلى لقب الدوري الإيطالي 1999-2000. كان هناك الكثير من الشكوك العامة عندما تم تعيين السويدي الهادئ كأول مدرب أجنبي في تاريخ إنجلترا، لكنه كسب ثقة معظمهم بفوزه في أول خمس مباريات، وهي مزيج من المباريات الودية والتصفيات ضد إسبانيا وفنلندا وألبانيا والمكسيك واليونان

ثم قاد إريكسون فريقه إلى تحقيق أداء رائع على الإطلاق في الفوز 5-1 على ألمانيا في أوليمبياستاديون في ميونيخ، حيث سجل مايكل أوين ثلاثية لا تُنسى. كان هذا النتيجة بمثابة صدمة في عالم كرة القدم الدولية، وتابعت إنجلترا ذلك بفوز سهل 2-0 على أرضها أمام ألبانيا بعد أربعة أيام، مما جعلها تحتاج فقط إلى معادلة نتيجة ألمانيا في الجولة الأخيرة من التصفيات لتتصدر مجموعتها.

حققت إنجلترا هذه المهمة، لكنها كانت عملية درامية ومؤلمة بدلاً من أن تكون عملية سهلة كما كان ينبغي أن تكون. فقد فاجأت اليونان المنتخب الإنجليزي بتقدمها 2-1 في أولد ترافورد حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، عندما تقدم ديفيد بيكهام لاعب مانشستر يونايتد ليحرز هدف التعادل بضربة حرة رائعة من مسافة 30 ياردة. ومع تعادل فنلندا مع ألمانيا 0-0، كان هذا الهدف السحري كافياً لضمان تأهل إنجلترا تلقائياً إلى أول نهائيات كأس العالم في آسيا.

أزمة الإصابات قبل البطولة

Getty Images





لكن النشوة التي أحدثتها الهزيمة الساحقة لألمانيا والهدف الأسطوري الذي سجله بيكهام سرعان ما تلاشت لتحل محلها المخاوف مرة أخرى، حيث وقعت إنجلترا في ”مجموعة الموت“ المخيفة في بطولة 2002، إلى جانب عدوتها القديمة الأرجنتين، والسويد موطن إريكسون، ونيجيريا التي كانت تمثل تهديدًا كبيرًا. ومما زاد الطين بلة، تعرض بيكهام وجاري نيفيل وستيفن جيرارد لإصابات خطيرة في نهاية الموسم، ووجد إريكسون نفسه على الصفحات الأولى والأخيرة من الصحف البريطانية بسبب خيانته لصديقته منذ فترة طويلة نانسي ديل أوليو مع مقدمة البرامج التلفزيونية أولريكا جونسون.

كان هناك خوف من أن تشتت حياة إريكسون الخاصة انتباه إنجلترا عن الاستعدادات، وقد تعرض اختياره النهائي لتشكيلة الفريق لانتقادات كثيرة. فقد اختار ويس براون وداني ميلز بدلاً من جيمي كاراحر وفيل نيفيل في الدفاع، واستبعد ستيف ماكمانامان وفرانك لامبارد من خط الوسط، واختار خمسة مهاجمين فقط، مما دفع آندي كول إلى الإعلان عن اعتزاله كرة القدم الدولية بعد أن تم تجاهله.

هناك قلق كبير بشأن من سيحرز الأهداف“، قال أندي جراي، المحلل السابق في قناة سكاي سبورتس واللاعب الدولي الاسكتلندي، في برنامج بي بي سي راديو فايف لايف. "إذا لم يكن مايكل أوين في أفضل حالاته، فمن سيحل محله؟ من سيقوم بذلك إذا لم يقم مايكل بذلك؟" اعتُبر إريكسون أنه يلعب بأمان شديد بخط دفاع مكون من ثمانية لاعبين، لكنه خاطر بشكل كبير بإشراك بيكهام، الذي حصل على فترة نقاهة من ستة إلى ثمانية أسابيع بعد تعرضه لكسر في القدم خلال فوز مانشستر يونايتد على ديبورتيفو لا كورونيا في دوري أبطال أوروبا في أوائل أبريل.

كان تعافي القائد، ومعنى كلمة ”مشط القدم“، محل اهتمام المشجعين ووسائل الإعلام حتى انطلاق المباراة الكبرى وما بعدها. لكن غاري نيفيل وجيرارد لم يتمكنا من اللعب رغم الألم، كما تعرض بديل الأخير، داني مورفي، لكسر في القدم قبل ثمانية أيام فقط من المباراة الافتتاحية لإنجلترا، فتم استدعاء تريفور سينكلير من وست هام ليحل محله. كما كان كيرون داير ونيكي بوت يعانيان من إصابات، مما دفع بعض الخبراء إلى القول إن الحملة محكوم عليها بالفشل قبل أن تبدأ.





نجوا بأعجوبة من الهزيمة أمام السويد

Getty Images

ومع ذلك، لم يكن إريكسون يفتقر إلى الجودة. ديفيد سيمان، مارتن كيون، سول كامبل، بول سكولز، أوين هارجريفز وتيدي شيرينجهام أكملوا قائمة الأسماء المعروفة إلى جانب بيكهام ونيفيل، بينما قاد أوين، ريو فرديناند وآشلي كول مجموعة المواهب الشابة في إنجلترا.

كانت المباراة الأولى ضد منتخب السويد المتوسط فرصة للثلاثة أسود لإظهار قوتهم التي تم التقليل من شأنها. للأسف، لم يستغلوا هذه الفرصة. بيكهام، الذي كان في حالة بدنية متوسطة، ويمتلك تسريحة شعر شقراء مميزة، برر مشاركته منذ البداية بركلة ركنية دقيقة لسول كامبل الذي سجل هدف التقدم لمنتخب إريكسون في الدقيقة 25، ولكن بدلاً من مواصلة الضغط بعد ذلك، تراجعت إنجلترا ودعت السويد للضغط عليها.

استغل نيكلاس ألكسندرسون تمريرة سيئة من ميلز ليسجل هدف التعادل، وسيطرت السويد على بقية الشوط الثاني، وكاد تيدي لوسيك وهنريك لارسون أن يسجلا هدف الفوز. صمدت إنجلترا لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1، لكنها كانت محظوظة، وسادت أجواء كئيبة في غرفة الملابس، لا سيما أن الأرجنتين فازت في مباراتها الافتتاحية على نيجيريا 1-0 في وقت سابق من اليوم.

لكن إريكسون لم ييأس. ”عندما تتقدم 1-0 ثم تتعادل، تشعر وكأنك خسرت. لا يجب أن تشعر بذلك، لكن هذا كان الشعور السائد في غرفة الملابس بعد المباراة“.

لذا أخبرتهم أننا لسنا في جنازة”، قال للصحفيين. “لقد بدأنا للتو كأس العالم وبالطبع لا يزال بإمكاننا التأهل. كل شيء لا يزال ممكناً لأن المنافسة شديدة للغاية".

الانتقام من الأرجنتين

Getty Images





وبالفعل، قدمت إنجلترا رداً قوياً في مباراتها الثانية ضد الأرجنتين، لكن نداء إريكسون لم يكن له علاقة كبيرة بذلك. فقد كانت الرغبة في الانتقام هي الدافع وراء الفريق بعد أربع سنوات من خسارته المؤلمة بركلات الترجيح أمام الأرجنتين في فرنسا، ولا سيما بيكهام، الذي طُرد في بداية الشوط الثاني عندما كانت النتيجة 2-2 لركله دييجو سيميوني.

منذ البداية في ملعب سابورو دوم في اليابان، كان هناك شراسة في لعب إنجلترا لم تتكرر للأسف في عهد إريكسون. تفوقت إنجلترا على الأرجنتين في الشوط الأول المثير، وتقدمت بهدف عندما حصل أوين على ركلة جزاء من ماوريسيو بوتشيتينو داخل منطقة الجزاء.

أمسك بيكهام بالكرة وواجه كل مخاوفه في أكثر المواقف ضغطًا التي يمكن تخيلها. كان من السهل أن ينهار. ولكن كما فعل في مباراة التصفيات ضد اليونان، أخذ لاعب الوسط المرن نفسًا عميقًا وركز فقط على تنفيذ تقنيته، وسدد كرة منخفضة في منتصف الشبكة كانت سريعة جدًا لدرجة أن حارس مرمى الأرجنتين بابلو كافاييرو بدا وكأنه رمش بعينيه وفقدها.

كانت تلك لحظة عاطفية كبيرة لبيكهام وأعلنت وصول إنجلترا كقوة في كأس العالم. حاولت الأرجنتين بكل قوتها في الشوط الثاني لكنها لم تجد طريقة للتسجيل، حيث جسد فرديناند وكامبل الروح القوية للفريق بسلسلة من التصديات والاعتراضات والتدخلات الحاسمة. حققت إنجلترا الفوز والانتقام الذي كانت تتوق إليه، وعندما وصلت أخبار فوز السويد 2-1 على نيجيريا، أدركت أن التعادل في مباراتها الأخيرة في المجموعة سيضمن لها التأهل إلى دور الـ16.





التعادل مع نيجيريا يفتح الطريق أمام عرض رائع في دور الـ16

Getty Images

حصلت إنجلترا على النقطة التي كانت بحاجة إليها بعد تعادلها 0-0 مع نيجيريا، لكنها خسرت صدارة المجموعة بعد تعادل السويد 1-1 مع الأرجنتين. والأمر الأكثر إثارة للقلق هو الأداء الضعيف للاعبين في ظل الحرارة الشديدة التي استنزفت طاقتهم، فضلاً عن افتقارهم إلى الحسم في الثلث الأخير من الملعب.

بدلاً من مواجهة مباراة أسهل (على الورق) ضد السنغال، أصبحت الدنمارك الآن تقف في طريق إنجلترا نحو التأهل إلى ربع النهائي. تصدرت الدنمارك المجموعة A متقدمة على السنغال وحققت انتصارات مفاجئة ضد أوروجواي وفرنسا حاملة اللقب، وسجلت خمسة أهداف في المجموع.

كان من المتوقع أن تكون الليلة صعبة في ملعب بيغ سوان في نيجاتا، وكان المشجعون متوترين. لكن لم يكن هناك داعٍ للقلق. انطلقت إنجلترا بقوة واخترقت دفاع الدنمارك بعد خمس دقائق فقط، حيث ساعد بيكهام في تسجيل هدف آخر من ركلة ركنية، وسجل فرديناند الهدف برأسه في القائم الخلفي (بمساعدة من حارس المرمى المنافس توماس سورنسن الذي أخطأ في التعامل مع الكرة).

أضاف أوين الهدف الثاني بلمسة بارعة، ثم سجل هيسكي الهدف الثالث لإنجلترا قبل نهاية الشوط الأول مباشرة بعد تمريرة رائعة من بيكهام. كان أداء الشوط الأول شبه مثالي، وتميز بالتمريرات المتبادلة السلسة والضغط الهجومي القوي.

حقق رجال إريكسون فوزاً سهلاً 3-0 في الشوط الثاني ليحجزوا مكانهم في ربع النهائي حيث سيواجهون البرازيل التي لم تكن مبهرة في دور الـ16. خسرت بلجيكا 2-0 أمام السيليساو، لكنها صنعت فرصاً كافية للفوز بالمباراة وسيطرت على وسط الملعب في معظم أوقات المباراة. كان لدى الأسود الثلاثة الأدوات اللازمة لجعل البرازيل تدفع ثمن أخطائها إذا كررت تلك الأخطاء، حتى أن أسطورة البرازيل بيليه اعترف لبي بي سي سبورت: ”إذا حافظت إنجلترا على رباطة جأشها وانضباطها، فستفوز بالمباراة“.

البرازيل تستغل خطأً صبيانيًا من إريكسون

Getty Images

انطلقت مباراة إنجلترا والبرازيل في منتصف بعد الظهر تحت درجة حرارة شديدة تبلغ 28 درجة مئوية ورطوبة داخل ملعب يوكوهاما تبلغ 57 في المائة. كانت هذه الظروف في صالح فريق لويس فيليبي سكولاري، وكان ذلك واضحاً في أداء البرازيل في بداية المباراة، حيث حصرت إنجلترا في منطقتها ومررت الكرة بثقة.

ومع ذلك، وبفضل العملاق كامبل الذي حدد نغمة اللعب في الخلف، تمكنت إنجلترا من إحباط هجوم السيليساو الشهير وبدت خطيرة في الهجمات المرتدة. في الدقيقة 23، أدى أحد هذه الهجمات المرتدة إلى تمرير هيسكي كرة طويلة إلى أوين. كانت الكرة منحرفة قليلاً وكان من المفترض أن يتعامل معها لوسيو، لكن اللمسة الأولى السيئة لمدافع البرازيل سقطت مباشرة في طريق أوين، الذي لمس الكرة مرة واحدة قبل أن يسددها بمهارة في الزاوية البعيدة.

صُدمت البرازيل، وفجأة بدت توقعات بيليه قبل المباراة واقعية. لكن إنجلترا كانت بحاجة إلى المضي قدمًا بدلاً من التراجع، كما فعلت ضد السويد في الجولة الأولى. كان بطل العالم أربع مرات جريحًا ومستعدًا للهزيمة.

لكن للأسف، لم يكن هذا أسلوب إريكسون أبدًا. فقد أوعز لفريقه بالبقاء في الخلف وحماية التقدم حتى نهاية الشوط الأول، مما سمح للبرازيل باستعادة ثقتها بسرعة. وقبل ثوانٍ قليلة من صافرة النهاية، حدث ما كان متوقعًا.

بدأت سلسلة من الأخطاء المبتدئة التي أدت إلى التعادل عندما قفز بيكهام، الذي كان يدرك تمامًا أنه سيتلقى ضربة على قدمه الضعيفة، من عرقلة روبرتو كارلوس. ثم أرسل روكي جونيور تمريرة ضعيفة إلى وسط الملعب كان من المفترض أن يستلمها سكولز، لكن كليبرسون استولى عليها بقدمه الممدودة، ومررت الكرة إلى رونالدينيو لينطلق.

ثم قام المايسترو المبتسم بخطوة سريعة لتجاوز كول، الذي خرج من موقعه وترك كامبل مكشوفًا، قبل أن يمرر الكرة إلى ريفالدو الذي سددها بلمسة أولى رائعة لم يستطع سيمان التصدي لها. منح إنجلترا البرازيل فرصة للعودة إلى المباراة بشكل غير مفهوم، واتضح أن إريكسون لم يكن لديه خطة بديلة.

الهدف التاريخي لرونالدينيو

Getty Images

وفقًا لساوثجيت، فشل المدرب السويدي أيضًا في تحفيز اللاعبين خلال حديثه معهم في الاستراحة بين الشوطين. وقال المدافع، الذي لم يشارك في المباراة، عندما استرجع المباراة بعد سنوات: ”كنا نتوقع وينستون تشرشل، لكننا حصلنا على إيان دنكان سميث بدلاً منه“.

في الواقع، لم يقم إريكسون بأي تغييرات في التشكيلة في الشوط الثاني وظل متمسكًا بنظامه العملي 4-4-2. عادت إنجلترا إلى الملعب دون أي حاجة ملحة، واستولت البرازيل على زمام المباراة. في غضون خمس دقائق من بداية الشوط الثاني، تقدمت البرازيل في النتيجة.

هذه المرة، كان هناك لاعب واحد فقط مسؤول عن استقبال الهدف. عندما حصلت البرازيل على ركلة حرة على بعد حوالي 42 ياردة من المرمى على الجانب الأيمن، لم يبدو أن هناك خطر كبير، ولكن بمجرد أن غادرت الكرة قدم رونالدينيو، دخل سيمان في حالة من الذعر.

اتضح أن الكرة كانت تسديدة وليس تمريرة طويلة إلى داخل منطقة الجزاء، وقد أخطأ حارس مرمى إنجلترا في تقدير مسارها تمامًا. فقد مرت الكرة فوق رأسه ودخلت الشباك الداخلية قبل أن يتمكن حتى من تحريك ذراعه، وكان رونالدينيو قد انطلق بالفعل إلى المضمار الأولمبي المحيط بالملعب ليرقص مع زملائه في الفريق عندما استعاد سيمان الكرة أخيرًا.

قال رونالدينيو لاحقًا في إشارة إلى قائد البرازيل المخضرم: ”أشار كافو لي إلى أن سيمان لا يلتزم بخطه وأنه غالبًا ما يكون هناك مسافة بينه وبين المرمى. أخذت بنصيحته وكنت أبحث عن تلك المسافة لأفاجئه وأسجل هدفًا. حاولت أن أضعها فوق رأسه، وحالفني الحظ”.

شعر سيمان بالإهانة الشديدة، وانخفضت معنويات إنجلترا. كان لا يزال هناك 40 دقيقة متبقية، لكن البرازيل كانت قد فازت بالفعل في المعركة النفسية. حتى بعد أن حصل رونالدينيو على بطاقة حمراء مباشرة بسبب تدخله العنيف على ميلز في الدقيقة 60، لم يحدث أي تغيير حقيقي في زخم المباراة. واصلت السيليساو السيطرة على الكرة، ولجأت إنجلترا إلى استراتيجية يائسة بالكرات الطويلة التي تم التعامل معها بسهولة. لم يوقف صافرة النهاية أي هجوم متأخر على مرمى البرازيل، بل أخرجت إنجلترا من معاناتها.





نقص الثقة

Getty Images

صحيح أن إنجلترا عانت من الحرارة والإصابات، لكن نقص الطموح هو ما أدى في النهاية إلى هزيمتها في كوريا الجنوبية واليابان. كان إريكسون حذراً للغاية، كما أن العديد من النجوم تغيبوا عن الملعب عندما أصبحت الأمور صعبة.

لم تكن البرازيل بحاجة إلى القيام بأي شيء خاص، بل كانت ببساطة أكثر رغبة في الفوز. ولعل أفضل ما يلخص هذا الاختلاف الكبير في العقلية هو رد فعل أوين الذي هز كتفيه تعبيراً عن عدم اكتراثه بالنتيجة النهائية، حيث قال: ”البرازيل فريق جيد، لذا ليس من الصعب تقبل هزيمتنا على يده“.

واصلت السيليساو طريقها نحو الفوز باللقب بعد تغلبها على تركيا المفاجئة وألمانيا المخيبة للآمال التي حققت ثلاث انتصارات متتالية بنتيجة 1-0 لتصل إلى النهائي. كان بإمكان إنجلترا الوصول إلى النهائي لو تغلبت على البرازيل، لكن اللاعبين لم يؤمنوا حقاً بقدرتهم على تحقيق ذلك. أصبح هذا موضوعاً متكرراً تحت قيادة إريكسون، الذي عانى من هزيمتين أخريين في ربع النهائي أمام سكولاري بعد أن انتقل البرازيلي لتدريب البرتغال.

تخلى منتخب إنجلترا عن تقدمه المبكر في مباراة ربع النهائي ضد البرتغال في يورو 2004، ليتعادل في النهاية 2-2 بعد الوقت الإضافي قبل أن يخسر بركلات الترجيح. كرر فريق سكولاري نفس الحيلة في كأس العالم في ألمانيا بعد عامين، الأمر الذي ظل يطارد إريكسون لفترة طويلة بعد رحيله.

قال السويدي الراحل في عام 2018: ”كان يجب أن نصل إلى النهائي. لا أعتقد أن أي فريق في ذلك الوقت كان أفضل منا. وما زلت أعتقد أنه لم يكن هناك أي فريق أفضل. لا أحد“.

المهمة واضحة لتوخيل

Getty Images

لطالما قيل إن إريكسون أهدر ”الجيل الذهبي“ لإنجلترا، لكن العديد من لاعبيه السابقين دحضوا هذه الأسطورة. وكان جيرارد آخر من دحضها، حيث اعترف في مقابلة مع بودكاست ”ريو فيرديناند يقدم“ في بداية أكتوبر: "كنا جميعًا خاسرين أنانيين. كان ذلك بسبب الثقافة السائدة في إنجلترا. لم نكن ودودين أو مترابطين. لم نكن فريقًا. لم نصبح أبدًا فريقًا جيدًا وقويًا حقًا".

استمرت مشاكل عقلية الفريق بعد رحيل إريكسون، حيث فشل ستيف مكلارين وفابيو كابيلو وروي هدسون في إصلاح تلك الثقافة السامة. كان ساوثجيت أول من جعل إنجلترا وحدة متماسكة، من خلال تعزيز أجواء تشبه أجواء الأندية التي تركز على بناء التناغم والاستمرارية بين أعضاء الفريق.

لكن على الرغم من كل التقدم الذي أحرزه ساوثجيت بين عامي 2018 و2024، لم تحقق إنجلترا أي إنجازات في النهاية، وكان هناك الكثير من أوجه التشابه بين أدائها في المباريات الكبرى وهزيمتها أمام البرازيل في كأس العالم 2002.

تقدمت كرواتيا وإيطاليا من الخلف لتهزما إنجليزيا في نصف نهائي كأس العالم 2018 ونهائي بطولة أمم أوروبا 2020 على التوالي. وفي نهائي بطولة أمم أوروبا العام الماضي، تعادل المنتخب الإنجليزي مع إسبانيا بهدف كول بالمر في الدقيقة 73، ليخسر بعد ذلك 2-1.