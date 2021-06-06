خيانة زيدان .. أعفاه ريال مدريد من دفع 10 ملايين يورو فقلب الطاولة عليهم!

زيدان وريال مدريد.. من خان الآخر؟

يبدو أن مسألة الخيانة التي يتبادل الاتهام فيها بين ريال مدريد وزين الدين زيدان قد شهدت فصلًا جديدًا بعنوان "إعفاء من دفع 10 ملايين يورو مقابل رسالة نارية وهجوم حاد".

زيدان قال في حوار مع صحيفة آس الإسبانية: "جماهير ريال مدريد العزيزة، لاكثر من 20 عامًا ومنذ المرة الأولى التي ارتديت فيها قميص الفريق أظهرتم لي كل الحب. أردت ان أكتب هذا الخطاب لأودعكم وأعلمكم بأسباب رحيلي عن تدريب الفريق".

بهذه الكلمات بدأ زيدان، لم يتحدث عن 20 عامًا من الألقاب، ولا النجاحات، ولا ما قدمه للفريق لاعبًا ومدربًا قبل أن يتحدث عن العاطفة والحب التي جمعته بالفريق الملكي، وربما هذا ما آلمه. "الرسالة الكاملة لزيدان من هنا"

بالحديث عن استقالة أو رحيل زيدان بأي طريقة بعد نهاية الموسم الحالي، كان المدير الفني الفرنسي مطالبًا بدفع 10 ملايين يورو كقيمة للتسوية المالية في حال أراد تقديم استقالته.

زيدان أصر على توضيح أن المشكلة لم تكن في الصفقات ولا التدعيمات ولا في أي شيء مادي، فقط، الاحترام، فقط تأمين منصبه، فقد الحفاظ على صورته أمام الإعلام وأمام لاعبيه حتى يستطيع المضي قدمًا، ولكن ذلك لم يحدث.

ولكن بخصوص ذلك أشارت الصحف الإسبانية المقررة من النادي الملكي أن جزء من ذلك الاحترام كان الوصول إلى تسوية مالية مع المدير الفني الفرنسي لتحقيق رغبته بتقديم استقالته دون دفع أي مبالغ مالية.

ولكن المفاجأة بالنسبة لريال مدريد وإدارته أنه بعد 4 أيام فقط من ذلك خرج زيدان في رسالة حادة ليفتح النار على الإدارة والرئيس فلورنتينو بيريز، ما اعتبروه خيانة لهم.

شكوى زيزو لم تكن جديدة، وكانت واضحة حين انفجر في وجه الصحفيين قبل أشهر وتخلى عن هدوئه فقط ليوصل رسالته للصحافة والإعلام، والتي اتضح فيما بعد أنها كانت موجهة أيضًا لفلورنتينو بيريز شخصيًا ولكل من لديه يد في إدارة النادي الملكي.

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يذكر أن ريال مدريد لم ينتظر أكثر من 42 ساعة بعد تلك الرسالة حتى يعلن رسميًا عن تعيين كارلو أنشيلوتي كمدير فني للنادي الملكي خلفًا للفرنسي زين الدين زيدان.