خيار مفاجئ .. هاسي يطلب جناحًا جديدًا ويُحدد ضحيته من الأجانب

الأهلي لم يكتف بصفقاته الأجنبية

لم يكتف النادي الأهلي السعودي بالتعاقد مع 3 أجانب جدد هذا الصيف، إذ طلب مديره الفني بيسنيك هاسي التعاقد مع جناح أيمن أجنبي وقد حدد ضحيته من أجانب الفريق الحاليين.

الفريق الجداوي تعاقد مع المدافع البرازيلي دانكلير ومواطنه نجم الوسط باولينيو، وحسم عمليًا صفقة الظهير الأيسر المقدوني إزجيان أليوسكي، والمتوقع انضمامه رسميًا خلال الساعات القادمة.

صحيفة الاقتصادية السعودية أفادت أن المدرب هاسي طلب من الإدارة التعاقد مع جناح أيمن جديد، وذلك خلال التقرير الفني الذي سلمه لها مؤخرًا.

المدرب الألباني أبلغ الإدارة كذلك أن اللاعب الأجنبي الذي سيُغادر حال تم التعاقد مع جناح أيمن هو لاعب الوسط ليوبومير فيسا، ويُعد ذلك خيارًا مفاجئًا نظرًا لإصرار المدرب في بداية عمله على استمرار اللاعب الصربي خلال الموسم القادم.

هاسي عزز تلك الرغبة باصطحاب اللاعب معه إلى معسكر الإعداد الخارجي في تونس، وقد أكد مرارًا حاجته له ورفضه التفريط به، لكن ربما التعاقد مع باولينيو غير من حساباته.

الاقتصادية نقلت عن مصدر في النادي قوله "هناك اتفاق بين الجهازين الفني والإداري أنه في حال تم الوصول إلى لاعب أجنبي يلبي احتياجات الفريق في الخانة التي طالب بها المدرب سيتم تسريح الصربي ليوبومير فيسا".

يُشار إلى أن الإدارة الأهلاوية برئاسة ماجد النفيعي تخلت هذا الصيف عن الرباعي إدريس فتوحي وماركو مارين وإلفيس ساريتش ولوكاس ليما.