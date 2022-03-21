خياران أحلاهما مُر .. على برشلونة الاختيار بين ديمبيلي وأداما

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن صعوبة حصول برشلونة على الثنائي عثمان ديمبيلي وأداما تراوري سويًا في الموسم المقبل بصفوف الفريق.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا"، والتي أكدت أن إدارة الفريق عليها الاختيار بين التجديد للنجم الفرنسي أو ضم أداما بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن الوضع المالي الحالي للنادي الكتالوني لا يسمح له بتجديد عقد ديمبيلي وضم النجم الإسباني بشكل نهائي من وولفرهامبتون.

وكان برشلونة قد ضم أداما من صفوف وولفرهامبتون في صورة إعارة، مع وجود بند يسمح بضمه بشكل نهائي بنهاية الموسم مقابل 30 مليون يورو.

لو قام برشلونة بدفع تلك القيمة دفعة واحدة فلن يستطيع أن يوفي الالتزامات المالية الخاصة بتجديد عقد ديمبيلي الجديد لو تم الاتفاق عليه.

في الوقت نفسه يمكن للنادي الكتالوني أن يستفيد من وجود فرانشيسكو ترينكاو في صفوف وولفرهامبتون والذي يملك شرطًا بنفس القيمة لو أراد النادي الإنجليزي ضمه بشكل نهائي.

جدير بالذكر أن عقد ديمبيلي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، ولو لم يجدد قبل نهايته سيعني ذلك قدرته على الرحيل بشكل مجاني في الصيف.